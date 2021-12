Unfall in Hagen: 81-Jähriger landet mit Auto im Vorgarten

Das Auto musste aus einem Vorgarten in Hagen geborgen werden.

Hagen. Ein 81-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Wagen und fährt durch eine Hecke in einen Vorgarten. Der Mann bleibt unverletzt.

Ein 81-jähriger Hagener hat in Hagen die Kontrolle über sein Auto verloren und ist durch eine Hecke in einen Vorgarten gefahren. Der Mann blieb unverletzt, das Auto musste abgeschleppt werden.

Unfall in Hagen: Auto muss aus Vorgarten geborgen werden

Der Hagener befuhr am Donnerstagnachmittag die Walddorfstraße in Richtung der Elsenbornstraße. Im Bereich der dortigen Einmündung kam dem Mann ein anderes Auto entgegen, welches er passieren lassen wollte. Dazu fuhr er an den rechten Fahrbahnrand.

Als der 81-Jährige seine Fahrt fortsetzen wollte, fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache durch eine Hecke. Sein Citroen musste von einem Abschleppdienst aus dem Vorgarten geborgen werden. Der Hagener blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

