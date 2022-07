Blaulicht Hagen Unfall in Hagen: Auto prallt in Auflieger von Sattelzug

Wehringhausen. An der Bahnhofshinterfahrung-Kreuzung kracht es: Ein Auto prallt in einen Sattelzug-Auflieger. Die Fahrerin muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Auto ist an der Bahnhofshinterfahrung in den Auflieger eines Sattelzuges geprallt, die Fahrerin ist dabei leicht verletzt worden. Gegen 11.45 bog am Dienstag der Sattelzug von der Bahnhofshinterfahrung nach links in die Wehringhauser Straße ab. Hierbei übersah er möglicherweise den Nissan der aus Richtung Wehringhausen auf der L 700 in Richtung Bahnhofshinterfahrung fuhr.

Straße muss zeitweise gesperrt werden

Der Wagen prallte gegen den Auflieger. Die Fahrerin wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst der Feuerwehr in ein Krankenhaus gefahren. Die Beamten der Berufsfeuerwehr mussten auslaufende Betriebsmittel abstreuen. Der Verkehr wurde von Polizeibeamten an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Teile der Wehringhauser Straße waren kurzfristig gesperrt.

