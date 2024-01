Die Polizei Hagen hat am Dienstagabend den Verkehr auf der Herdecker Straße kontrolliert. Ein Fahrer rauscht mit seinem Auto in die Kontrollstelle, schleift Warnlichter mit und macht sich aus dem Staub.

Polizei Unfall in Hagen: Auto rauscht in eine Polizeikontrolle

Hagen Ein Auto ist in Hagen in eine Polizeikontrolle gerauscht und hat Warnleuchten beschädigt. Der Fahrer befindet sich auf der Flucht.

Unfall ausgerechnet an einer Kontrollstelle der Polizei Hagen: Die hatte eine Streifenwagenbesatzung am Dienstagabend an der Herdecker Straße eingerichtet. Die Polizisten überprüften sie gegen 21 Uhr den fließenden Verkehr in Richtung des „Vorhaller Kreisels“. Die Kontrollstelle war mit Leitkegeln und Warnleuchten abgesichert.

Als sich die Beamten in einer Verkehrskontrolle befanden, fuhr ein weißer Pkw in die Absperrung. Dabei beschädigte er zwei der Warnleuchten und klemmte einen Leitkegel unter seinem Fahrzeug ein, den er mehrere Meter mit sich zog.

Fahrer flüchtet vor der Polizei

Anschließend hielt er kurz, setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Herdecke fort.

Eine Fahndung nach dem weißen Auto verlief ohne Erfolg. Da die Ausrüstungsgegenstände beschädigt wurden, schrieben die Beamten eine Unfallfluchtanzeige. Hinweise an das Verkehrskommissariat werden unter Tel. 02331/9862066 entgegengenommen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen