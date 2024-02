Unfall in Hagen: Drei Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Hagen An der Kreuzung an der Boeler Straße prallen zwei Autos zusammen. Drei Verletzte müssen ins Krankenhaus gebracht werden

Nach einem Unfall sind am Samstag drei Personen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 64-jähriger Mann in einem Seat die Feithstraße in Richtung Boele entlang. An der Kreuzung mit der Hagener Straße wollte er nach links in die Boeler Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen Renault aus der Gegenrichtung, dessen 58-jähriger Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt

Bei dem Unfall wurden in dem Seat zwei Mitfahrerinnen im Alter von 47 und 28 Jahren verletzt, sowie die 61-jährige Beifahrerin in dem Renault. Alle drei Personen wurden mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in Hagener Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall kam es zeitweise zu Sperrungen für den Verkehr in Richtung Fleyer Straße.

