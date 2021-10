Bei einem Unfall in Hagen mit einem Fahrradfahrer ist ein 72-Jähriger schwer verletzt worden.

Unfall Unfall in Hagen: Fahrradfahrer landet auf 72-Jährigem

Hagen. Bei einen Unfall in Hagen ist ein Fahrradfahrer über den Lenker geflogen. Er landete auf einem Senior. Dieser wurde dabei schwer verletzt.

Bei einem Unfall mit einem Fahrradfahrer in Hagen ist ein 72-Jähriger schwer verletzt worden: Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Unfall in Hagen: Fahrradfahrer kollidiert mit Senior

Gegen 15 Uhr am Freitag fuhr der 30-jährige Fahrradfahrer auf der Langen Straße an einem Linienbus vorbei. Plötzlich, so schreibt die Polizei, trat der 72-Jährige vor dem Bus auf die Straße. Bei der Vollbremsung flog der Fahrradfahrer über den Lenker, kollidierte mit dem Senior und stieß ihn auf den Boden. (ck)

