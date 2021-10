Die Polizei Hagen hat einen Mann festgenommen, der betrunken und barfuß in einem gestohlenem Lkw unterwegs war. Damit hat er einen Unfall verursacht.

Polizei Unfall in Hagen: Mann betrunken und barfuß in geklautem Lkw

Hagen. Ein betrunkener Mann hat in Hagen in einem geklauten Lastwagen Unfälle verursacht. Das war aber nicht die einzige Feststellung der Polizei.

Ein betrunkener 27-jähriger Mann hat am Dienstagabend in Hagen mit einem geklauten Klein-Lkw mehrere Fahrzeuge beschädigt. Gegen 22 Uhr informierte ein Anwohner über den Notruf die Polizei und teilte mit, dass er im Bereich der Eickertstraße einen lauten Knall gehört habe und im Anschluss ein Klein-Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet sei.

Eine Polizeistreife konnte den Transporter im Sackgassenbereich der Eickertstraße antreffen. Der Fahrer versuchte zu wenden, stieß bei aufheulendem Motor aber mehrfach gegen einen Erdwall. Der Lkw wurde mit dem Streifenwagen blockiert und der Fahrer wurde aufgefordert, sein Fahrzeug zu verlassen.

Deutlicher Alkoholgeruch

Dieser Aufforderung kam er nicht nach. Er musste daraufhin durch die Polizisten gefesselt werden. Zum Zeitpunkt der Festnahme war der Mann barfuß. Bei ihm wurde ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille.

+++ Lesen Sie auch: Rathaus-Galerie öffnet erst 2022 +++

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 27-Jährige am gleichen Tag gegen 21 Uhr in eine Firma in Gevelsberg eingebrochen ist und den Lkw dort aus einer Lagerhalle gestohlen hat. Zudem konnte festgestellt werden, dass er keinen Führerschein hat. Bei seiner Flucht hat der 27-Jährige im Bereich der Eickerstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Täter ohne festen Wohnsitz

Da er über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde der Mann festgenommen. Er wurde wegen diverser Straftaten angezeigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen