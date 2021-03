Unfall in Hagen: Ein Taxifahrer hat in der Nacht zu Samstag einen Fußgänger übersehen. Dieser wurde schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Die Polizei sperrte die Fuhrparkstraße für rund 30 Minuten.

Unfall in Hagen: Taxifahrer übersieht Fußgänger

Gegen 00.15 Uhr stieg der Mann auf der Fuhrparkstraße aus einem Taxi und wollte die Straße zu Fuß überqueren. In diesem Augenblick kam ein 77-Jähriger Taxifahrer mit seinem Taxi aus der Schillerstraße und bog nach links auf die Fuhrparkstraße ab.

Dabei übersah der Taxifahrer den Fußgänger, der sich auf der Straße befand. Mit der Stoßstange seines Taxis touchierte er den 44-jährigen Fußgänger. Dieser stürzte auf die Fahrbahn. Während der Unfallaufnahme war die Fuhrparkstraße für rund 30 Minuten gesperrt. (ck)