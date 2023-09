Unfall in Hagen-Wehringhausen: Straße voll gesperrt

Wehringhausen. In Wehringhausen ist es zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen. Die Rehstraße ist gesperrt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag in Hagen-Wehringhausen in der Rehstraße gekommen. Nach Angaben der Polizei sind dort an der Ecke zur Wehringhauser Straße ein Motorrad und ein Auto zusammengeprallt. Der Fahrer habe ersten Erkenntnissen zufolge seinen Wagen wenden wollen und dabei den Motorradfahrer übersehen.

Genaue Hintergründe sind noch unklar. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen, so die Polizei, sei bereits vor Ort. Der Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Straße ist für die Unfallaufnahme in dem Bereich voll gesperrt und sollte umfahren werden. Wie lange die Sperrung andauert, war um 16.37 Uhr noch nicht absehbar.

