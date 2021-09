Ein Motorradfahrer ist am Montag bei einem Zusammenprall mit einem Pkw am Schälk schwer verletzt worden.

Unfall in Hagen Unfall in Hohenlimburg: Motorradfahrer prallt gegen Pkw

Reh. Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Schälk in Hohenlimburg schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Hohenlimburg-Reh ist am Montagnachmittag ein 27-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Wittener fuhr, gegen 14.15 Uhr die Straße Schälk in Richtung Schwerte entlang. In einer Kurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er rutschte über die Fahrbahn in den Gegenverkehr, wo es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel einer 48-Jährigen kam. Bei dem Unfall verletzte sich der 27-Jährige schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Der Rettungsdienst brachte ihn nach erster Behandlung vor Ort in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Sowohl das Motorrad als auch der Pkw der 48-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die B 236 vollständig. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 4000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

