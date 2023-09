Unfallfahrer flüchtet – aufmerksame Zeugen helfen Polizei

Altenhagen. Ein VW-Fahrer erfasst in Altenhagen ein anderes Auto und fährt einfach weg. Die Rechnung hatte er ohne die aufmerksamen Zeugen gemacht.

Aufmerksame Zeugen haben der Polizei Hagen geholfen, einen Unfallfahrer in Altenhagen zu stellen. Aufmerksame Zeugen verständigten um 17.45 Uhr die Polizei und merkten sich das Kennzeichen des flüchtigen VW.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte ein 60-jähriger Hagener von der Berghofstraße aus nach rechts in die Neckarstraße abbiegen. Dabei fuhr er mit seinem Fahrzeug an einem geparkten Nissan vorbei und erfasste das Auto leicht.

Zeugen geben hilfreiche Hinweise

Der Mann setzte seine Fahrt jedoch einfach fort. Eine Zeugin merkte sich Teile des Kennzeichens, beschrieb den Fahrer und konnte einer Streifenwagenbesatzung weitere hilfreiche Hinweise geben. Ein weiterer Zeuge berichtete, dass der Fahrer nach dem Unfall laut geflucht habe und dann davonfuhr.

Die Beamten konnten den VW ausfindig machen und trafen auf den 60-Jährigen. Der Mann gab an, keinen Unfall bemerkt zu haben. Er habe das Radio angehabt und deshalb nichts gehört. Geflucht habe er in Bezug auf die Parksituation in dem Wohngebiet. Er muss sich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

