WP-Weihnachtsaktion in Hagen Unsere Zeitung sagt ein Dankeschön an Fluthelfer in Hagen

Hagen. Mit der Weihnachtsaktion 2021 möchte sich die Hagener WP-Redaktion bei Fluthelfern bedanken. Dafür brauchen wir die Unterstützung unserer Leser.

In diesem Jahr mussten wir nicht lange überlegen, denn jeder – Sie, Ihre Nachbarn oder Freunde oder wir von der WP-Stadtredaktion – waren von der Flut betroffen. Und die Folgen des Hochwassers von Mitte Juli sind noch immer in einigen Teilen der Stadt zu sehen und zu spüren.

Grund für uns, unsere diesjährige Weihnachtsaktion jenen Menschen zu widmen, die ohne zu zögern die Ärmel hochgekrempelt und den Flutopfern in Hagen geholfen haben. Auf diesem Wege möchten wir – natürlich mit Unterstützung unserer Leser – Danke sagen fürs Helfen, Kümmern und Wiederaufbauen. Und das, obwohl die „Helden vor Ort“ selbst an ihren Häusern oder gemeinnützigen Einrichtungen noch heute schwere Schäden zu beklagen haben.

Zahlreiche Helfer haben zugepackt

Zahlreiche Vereine, Organisationen, oder Nachbarschafts-Cliquen haben zugepackt – leider können wir uns nicht bei allen für ihre Solidarität und ihren „Gemeinsam-schaffen-wir-das“-Gedanken bedanken. Darum hat das Team der Stadtredaktion exemplarisch drei Vereine bzw. Einrichtungen ausgewählt, die ihren Sitz über Hagen verteilt haben (Hagener Süden, Norden sowie Hohenlimburg) und über Stadtteilgrenzen hinweg geholfen haben.

Was den Turn- und Sportverein TuS Volmetal, die Pfarrcaritas in Hohenlimburg und die Boeler Loßröcke zusätzlich verbindet? Sie benötigen dringend Geld, um ihre eigenen baulichen Schäden an Hallen oder in Besucherräumen beseitigen zu können oder den Fluthelfern ein paar ungezwungene Stunden zu bescheren. Daher haben wir uns entschlossen, das Geld, das unsere Leser im Rahmen der WP-Weihnachtsaktion „Weil ihr’s verdient habt: Danke den Fluthelfern“ spenden, zu gleichen Teilen unter den drei „Auserwählten“ zu verteilen.

Der TuS Volmetal

Zu ihnen gehört der TuS Volmetal. Dem regen Verein mit 500 Mitgliedern ist seine Turnhalle, in der Judotraining für Kinder, Handballtraining für Jugendliche, Kurse für Altengymnastik und vieles mehr veranstaltet werden, im wahrsten Sinne des Wortes beim Hochwasser abgesoffen.

Der alte Parkettboden musste raus, ein neuer Schwingboden, der möglichst zügig verlegt werden soll, damit in der Halle wieder Breitensport stattfinden kann, kostet 35.000 Euro.

Die Boeler Loßröcke

Oder der Brauchtumsverein der Boeler Loßröcke. Die Boeler haben nicht nur wertvolle Hilfe für vom Hochwasser geschädigte Familien in Eckesey geleistet, sondern mit der Hilfevereinigung, die sie gemeinsam mit den Boeler Pfadfindern initiiert haben, vor allem eine soziale Brücke geschlagen.

Mit dem Geld, das ihnen aus der Weihnachtsaktion zukommt, möchten die Loßröcke ein Fest auf die Beine stellen, das in Eckesey stattfinden und das soziale Miteinander der Bürger beider Stadtteile stärken soll.

Die Pfarrcaritas Hohenlimburg

So wie wir auch der Pfarrcaritas in Hohenlimburg helfen möchten. In den Tagen nach der Flut hat die Servicestelle vielen Betroffenen geholfen. Beherzt zogen die Caritas-Damen in den Flutgebieten von Haus zu Haus – ein echter Akt der Nächstenliebe. Und das, obwohl die Räume der von der Caritas betriebenen Kleiderkammer vom Hochwasser selbst stark betroffen sind.

Benefiz-Aktion in der Adventszeit hat Tradition Die WP-Weihnachtsaktion hat Tradition. Seit vielen Jahren veranstaltet die WP-Stadtredaktion eine Benefiz-Aktion in der Adventszeit. Im Laufe der Jahre sind dabei rund eine viertel Million Euro für unterstützungswürdige Projekte oder Einrichtungen zusammen gekommen.

Mit dem Geld aus der WP-Weihnachtsaktion möchten wir der Pfarrcaritas ermöglichen, die Kleiderkammer in Hohenlimburg zu sanieren und mit neuen, praktischen Sortiersystemen für künftige Kleiderspenden auszustatten.

In den kommenden Wochen erzählen wir Ihnen, liebe Leser, Geschichten aus den betroffenen Vereinen, die den Flutopfern in allen Hagener Stadtgebieten geholfen haben und erklären ausführlich, wofür das im Rahmen der WP-Weihnachtsaktion gespendete Geld eingesetzt werden soll.

