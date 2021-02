Unwetter: Drei leichte Unfälle von Samstag auf Sonntag

Hagen. Trotz angekündigtem Unwetter verlief es Samstagabend und -nacht für die Hagener Polizei recht ruhig.

Der Samstagabend und die Nacht zu Sonntag waren in Hagen trotz angekündigtem Unwetter größtenteils unauffällig und ruhig. Die Polizei Hagen war mit starken Kräften im Einsatz.

Um Obdachlose vor der Kälte zu schützen, suchten Einsatzkräfte im Rahmen ihrer Streifenfahrten aktiv nach Personen und boten entsprechende Hilfe an.

Die Bürger wurden auf der Facebookseite und dem Twitter-Kanal der Polizei stetig über die Wetter- und Einsatzlage informiert.

Ein Unfall mit einer leichtverletzten Person

Bis 4.30 Uhr morgens gab es in der Stadt lediglich drei Unfälle, davon nur ein Unfall mit einer leichtverletzten Person. Ein Autofahrer kam nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund der Straßenglätte auf der Berliner Straße ins Rutschen.

Der 18-Jährige war am Samstagabend gegen 23 Uhr mit seinem Audi in Richtung Innenstadt unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit einer Hauswand und verletzte sich bei dem Zusammenprall leicht. Der Hagener kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden, die Feuerwehr streute zudem auslaufende Betriebsstoffe ab. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.