Die Straße ins Steinbachtal in Breckerfeld befindet sich in einem schlechten Zustand. Jetzt hat der Regen einen Teil der Decke weggespült.

Wetter Unwetter in Breckerfeld: Steinbachtal muss gesperrt werden

Breckerfeld. Blitz, Donner und starker Regen in Breckerfeld: Weil Teile der Straßendecke weggespült worden sind, sperrt die Stadt das Steinbachtal.

Nach starken Regenfällen hat die Stadt Breckerfeld das Steinbachtal gesperrt. Das hat Andreas Bleck, Leiter des Ordnungsamtes und Chef der Freiwilligen Feuerwehr in Personalunion, mitgeteilt: „Im oberen Bereich der Steinbachstraße hat es an einem steilen Stück Teile der Fahrbahn weggespült“, erläutert Bleck.

Die Folge: Die Straße ist ab Westring bzw. von der Landstraße 699 von unten aus gesperrt. „Lediglich für Anwohner ist die Zufahrt aus dem Tal der Ennepe heraus möglich“, erklärt Bleck. Von der Innenstadt aus können sie ihre Häuser nicht anfahren.

Untersuchung am Freitagmorgen

Die Sperrung bleibt auf jeden Fall bis Freitagmorgen bestehen: „Wir gehen davon aus, dass es zu weiteren starken Regenfällen kommen kann“, so Bleck. „Mitarbeiter des Bauhofs werden den Abschnitt am Morgen genauer untersuchen und entscheiden, ob man die Schäden kurzfristig so ausbessern kann, dass wir den Abschnitt wieder freigeben können.“

Die Feuerwehr musste insgesamt viermal am Donnerstagnachmittag ausrücken. „Wir haben uns um überlaufende Gullys und Eindringendes gekümmert“, so Bleck. Auch die Mitarbeiter des Bauhofs hätten Schächte freigelegt. Bleck: „Die Zusammenarbeit hat hervorragend funktioniert.“

