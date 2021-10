Unwetter in hagen Unwetter in Hagen: Das sind die Bilder durch Sturm „Ignatz“

Hagen. Viel zu tun für die Feuerwehrkräfte in Hagen. Wir zeigen die Fotos, die durch das Sturmtief Ignatz in Hagen entstanden sind.

Die Wetterlage nach Sturmtief „Ignatz“ hat sich in Hagen vorerst wieder beruhigt. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr gab es am Morgen und am Mittag viel zu tun in Hagen. Wir zeigen die Bilder der Einsatze und des Sturms. +++ Lesen Sie auch: Das war die Sturm-Lage am Morgen in Hagen +++

Die Feuerwehr befreit ein parkendes Auto von einem umgekippten Baum im unteren Wehringhausen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Entwurzelt und umgefallen: Eine Rotbuche stürzte auf die Rasenfläche im Hagener Volkspark. Für den Abtransport ist nun der Wirtschaftsbetrieb Hagen zuständig. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Blick auf die Krone der umgestürzten Rotbuche im Volkspark in der Hagener Innenstadt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Blickpunkt Bahnhofstraße: Auch hier stürzte ein Baum auf parkende Autos. Foto: Michael Kleinrensing

Aufräumarbeiten an der Augustastraße in Wehringhausen. Ein Baum war hier auf parkende Autos gestürzt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

