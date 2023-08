Urlaub auf Usedom: Wollte nicht tauschen mit der Hitze

Regentage: Leere Strandkörbe an der Ostseeküste in Trassenheide auf Usedom.

Hagen. Unser Autor hat einen verregneten Urlaub auf Usedom verbracht. Immer noch besser als die unerträgliche Hitze im Süden, findet er.

Ich bin in diesem Jahr, sagen wir: zwiegespalten, aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt. Einerseits habe ich Usedom als schöne Insel kennengelernt, und wir hatten auch eine schöne Unterkunft in einem schönen Ostseebad namens Kölpinsee mit einem schönen, weißen Sandstrand.

Aber das hilft ja alles nicht viel, wenn das Wetter nicht mitspielt. Wenn es täglich regnet und die Sonne sich nur hin und wieder blicken lässt. Wenn einem die Einheimischen sagen, so ein mieses Wetter seien sie im Sommer gar nicht gewohnt.

Schreckensmeldungen aus dem Süden

Abends vor dem Fernseher verfolgten wir die Schreckensmeldungen aus den Urlaubsparadiesen im Süden, wo die Wälder brannten und die Menschen bei Temperaturen weit über 40 Grad nach Erfrischung lechzten.

Wir haben auch gelechzt, nach ein bisschen mehr Sonnenschein und ein paar mehr Badetagen an der Ostsee. Aber so groß war unsere Sehnsucht denn doch nicht, dass wir uns in den Süden versetzt gewünscht hätten oder gar hätten tauschen wollen mit Urlaubern aus den Hitzeregionen.

Aber das Wetter spielt immer öfter verrückt, da gibt es nichts zu deuteln. Und welches Urlaubsziel man 2024 auch anpeilen mag – die Wahl wird nach den Erfahrungen dieses Sommers sicherlich nicht einfacher.

