Schon in den frühen Morgenstunden baute die Polizei Hagen auf dem Zubringer kurz hinter dem Landgericht eine Kontrollstelle auf.

Polizei in Hagen Urlaubsreise endet für Hagener schon auf dem Zubringer

Hagen. Schon wenige Kilometer nach dem Start nimmt am Wochenende die Urlaubsfahrt eines Hageners ein jähes Ende.

Diesen Start in den Urlaub hatte sich ein Hagener am Wochenende ganz anders vorgestellt. Am Samstagmorgen gegen 6.45 Uhr richteten mehrere Beamte der Hagener Polizei auf der Saarlandstraße eine Kontrollstelle ein. Im Fokus standen hierbei sowohl die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer als auch die Verkehrssicherheit ihrer Fahrzeuge.

Per Haftbefehl gesucht

Bei den meisten Kontrollierten gab es zur Freude der Polizisten nichts zu beanstanden. Nur ein Hagener, der nach eigenen Angaben mit seiner Familie auf den Weg in den Urlaub war, fiel allerdings gleich wegen mehrerer Themen auf. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Einer Festnahme konnte er gerade noch durch die Zahlung einer Geldstrafe entgehen. Die Fahrt in den Urlaub endete dennoch, als auch sein Fahrzeug überprüft wurde: Da kein Versicherungsschutz bestand, wurde der Pkw stillgelegt und abgeschleppt. Von einem Verwandten ließ er sich und seine Familie vom Autobahnzubringer am Landgericht abholen. Es folgte eine Anzeige.

