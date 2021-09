Johannes Dröge und Uwe Will in der Hagenring-Galerie.

Kunst Uwe Will und Johannes Dröge in der Hagenring-Galerie

„Neues von den Alten“ – unter diesem charmanten, augenzwinkernden Titel wird am Sonntag in der Hagenring-Galerie eine Doppelausstellung mit Arbeiten von Johannes Dröge und Uwe Will eröffnet. Anlässlich des 90. Geburtstag von Dröge und des 80. Geburtstages von Will präsentieren die langjährigen Künstler des Hagener Künstlerbundes ihre aktuellen Arbeiten.

Der Bildhauer Johannes Dröge stammt aus Sundern im Sauerland. Hier arbeitet er, der im März dieses Jahres seinen runden Geburtstag begangen hat. Sein Handwerk hat er von der Pike auf gelernt: Ausbildung als Bildhauer, Studienaufenthalte, unter anderem in Carrara/Italien, ist er seit 1966 als Bildhauer selbstständig – bis heute. Bereits 1981 erhielt Dröge den Staatspreis des Landes NRW. Seine intensive Auseinandersetzung mit dem Material ist jeweils die Grundvoraussetzung für seine Arbeiten, um notwendige Entwicklungen in Bewegung zu setzen und in Gang zu halten, ohne das Charakteristische des Materials zu zerstören. In der Ausstellung sind Arbeiten aus dem Spätwerk von Dröge zu sehen.

Arbeiten in Mischtechnik

Der Hagener Künstler Uwe Will, Ausstellungsleiter im Hagenring, zeigt in der Doppelausstellung seine häufig in Mischtechnik entstandenen Arbeiten. Als gelernter Maler sind seine künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten facettenreich. Seine frühen Kontakte zu Hagenring-Größen wie Paul Gerhardt, Hermann Bettermann und insbesondere Carl Baumann führten ihn auf einen eigenen künstlerischen Weg. Uwe Will vollendet – allerdings erst im Dezember – sein 80. Lebensjahr. In dieser Ausstellung gibt er einen Überblick über die Vielfältigkeit seiner künstlerischen Möglichkeiten.

Die Einführung zu den beiden Künstlern und den Werken übernimmt Karl-Josef Steden, der Vorsitzende des Hagenrings.

Die Ausstellung ist bis zum 10. Oktober in der Hagenring-Galerie in der Wippermann-Passage, Eilper Straße 71-75, zu sehen: donnerstags und freitags von 17 bis 19 Uhr, sonntags 11 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.

