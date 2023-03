Vater flippt beim Arzt aus – Polizei Hagen muss eingreifen

Hagen-Mitte. Statt einer Diagnose hagelte es für den Vater einer Patientin in Hagen mehrere Anzeigen. Das Protokoll eines ungewöhnlichen Polizeieinsatzes.

Der totale Ausraster eines Patientinnen-Vaters in einer Arztpraxis in der Hagener Innenstadt hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein in der Hindenburgstraße ansässiger Mediziner wählte am Donnerstag gegen 16.30 Uhr den Notruf der Polizei und meldete einen renitenten Mann. Der 57-Jährige sei beleidigend sowie aggressiv aufgetreten und weigere sich, die Praxis zu verlassen. Der Hagener habe sich zwischenzeitlich auch im Wartezimmer auf den Boden gelegt und über körperliche Leiden geklagt.

Eine Behandlung durch den Arzt vor Ort lehnte er jedoch vehement ab, sodass ein Rettungswagen hinzugerufen wurde. Als die Polizisten eintrafen und den Mann baten, sich aufzurichten, damit die Rettungskräfte ihn untersuchen können, reagierte er umgehend drohend. Er entgegnete unter anderem „Verpisst euch - ihr Schweine! Ich werde euch ficken!“. Eine normale, lösungsorientierte Gesprächsführung mit ihm war während des gesamten Einsatzes nicht möglich.

Sanitäter fühlen sich bedroht

Der 57-Jährige zeigte sich auch während der Behandlung durch den Rettungsdienst unkooperativ. Zwischenzeitlich konnten die Polizisten einen körperlichen Angriff auf die Sanitäter durch den Hagener nicht ausschließen. Die Untersuchung der Rettungssanitäter ergab keinen behandlungswürdigen Befund eine detaillierte Untersuchung in einem Krankenhaus lehnte der Mann ab.

Im Gespräch mit dem Praxispersonal stellte sich zudem heraus, dass der 57-Jährige den Arzt aufgrund eines Streits über die Maskenpflicht mit den Worten „Verpiss dich, Du altes Schwein!“ beleidigte und auch nach mehrmaliger Aufforderung die Praxis nicht verließ. Er hatte diese gemeinsam mit seiner Tochter und seiner Frau betreten, um seine Tochter untersuchen zu lassen. Trotz mehrfacher Ansprache verzichtete er auf das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Da lediglich seine Tochter untersucht werden sollte, habe der Arzt vorgeschlagen, dass der 57-Jährige draußen warten könne. Daraufhin eskalierte die Situation.

Als die Polizisten dem Hagener eröffneten, ihn anzuzeigen, ging er schließlich mit den Worten „Ich ficke Euch“ aus der Praxis. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Bedrohung, Beleidigung sowie Hausfriedensbruch. Der Arzt erteilte dem 57-Jährigen darüber hinaus ein Hausverbot.

