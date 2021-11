Feuer in Hagen Verdächtiger nach Dachstuhlbrand in Hagen gesucht

Wehringhausen. Die Kripo Hagen bittet um Zeugenhinweise zu einem Verdächtigen, der bei dem Dachstuhlbrand in Wehringhausen gesehen wurde.

Nach dem Dachstuhlbrand in Hagen-Wehringhausen am Dienstagmorgen bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu einem Verdächtigen. Gegen 6 Uhr in der Frühe war der Dachstuhl eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Obwohl die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Lage relativ schnell im Griff hatten, mussten die Bewohner eines angrenzenden Hauses vorsorglich evakuiert werden.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Eine Brandstiftung kann seitens der Polizei zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Ein Zeuge hatte an dem Morgen beobachtet, wie sich eine dunkel gekleidete Person zügig in Richtung Innenstadt entfernte. Unmittelbar danach gab es einen Knall aus dem Mehrfamilienhaus. Die Kripo bittet daher Zeugen, sich zu melden: 986 2066.

Die Immobilie gehört der Stadt, wie Sprecherin Clara Treude auf Nachfrage bestätigt: „Das Haus ist als Problemimmobilie gelistet und soll abgerissen werden. Alle Leitungen sind bereits gekappt. Der Rückbau soll vermutlich 2022 starten.“

