Verdächtiger verplappert sich: Drogen im Auto entdeckt

Eckesey. Als ein Verdächtiger in einem Telefonat mit seinem Anwalt Drogen in seinem Auto erwähnt, wird die Polizei Hagen sehr hellhörig.

Ein allzu geschwätziger Verdächtiger hat der Polizei Hagen am Freitagabend einen Drogenfund ermöglicht. Gegen 20.30 Uhr war der 38-Jährige an der Becheltestraße aufgefallen, weil er sich mit einem gefälschten Impfausweis ausgewiesen hatte. In Gegenwart der hinzugerufenen Polizei telefonierte der Mann dann in türkischer Sprache mit seinem Anwalt und äußerte in dem Gespräch, dass er zudem noch Drogen in seinem Fahrzeug mitführte. Was er offenbar nicht wusste war, dass ein Beamter der türkischen Sprache mächtig war und entsprechend alles verstand. Anschließend wurden in dem Pkw Drogen und eine größere Summe Bargeld aufgefunden, die sichergestellt wurden. Der Mann muss sich nun wegen Urkundenfälschung und wegen des Drogendelikts verantworten.

