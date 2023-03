Verdi ruft auch bei Sparkasse in Hagen zum Warnstreik auf

Verdi ruft die Sparkassenbeschäftigten in Hagen am Freitag zum Warnstreik auf.

Hagen. Neben der Müllabfuhr hat die Gewerkschaft Verdi auch die Beschäftigten der Sparkasse in Hagen zum Warnstreik aufgerufen.

Auch die Sparkasse in Hagen wird am Freitag, 10. März, bestreikt. Das gab die Gewerkschaft Verdi am Donnerstagmittag bekannt.

Die Beschäftigten der Sparkasse An Volme und Ruhr seien zum Warnstreik aufgerufen, so Verdi. Die Arbeitgeber hätten in der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen am 22./23. Februar ein völlig indiskutables Angebot vorgelegt. Neben äußerst geringen prozentualen Steigerungen von insgesamt fünf Prozent über 27 Monate forderten sie auch noch ein Sonderopfer bei den Sparkassen.

„Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“

Die ohnehin geringen Steigerungen sollen laut Verdi im ersten Schritt drei Monate später und im zweiten Schritt sogar sieben Monate später bei den Sparkassenbeschäftigten gezahlt werden. Zudem solle die Sparkassensonderzahlung auf dem Stand von 2022 festgeschrieben werden: „Das ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“, so Kristin Lange von Verdi: „Ein solches Angebot ist eine Provokation ohnegleichen. Die Beschäftigten werden sich das nicht gefallen lassen und jetzt verstärkt für ihre Forderungen kämpfen.“

Aus diesem Grund werde der Druck auf die Arbeitgeber jetzt erhöht. Die Beschäftigten der Sparkasse An Volme und Ruhr aus Hagen und Lüdenscheid seien zum Warnstreik und zur Teilnahme an einer Kundgebung mit den Beschäftigten der Sparkasse Dortmund aufgerufen. Die Kundgebung findet vor der Hauptstelle der Sparkasse in Dortmund (Kreuzung Katharinen-/Kampstraße) vor der Treppe zur Petrikirche statt.

Die Beschäftigten beider Sparkassen sollen dort am Freitag ab 10 Uhr lautstark äußern, was sie von dem Angebot der Arbeitgeber halten.

Von dem Warnstreik ist auch die Müllabfuhr in Hagen betroffen, u.a. werden alle Restmülltonnen, die üblicherweise freitags geleert werden, am 10. März nicht geleert. Am Mittwoch waren die Kindergärten und der Offene Ganztag an den Grundschulen in Hagen bestreikt worden.

