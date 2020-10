Am Betriebshof der Hagener Straßenbahn blieben die Schranken an diesem Streik-Mittwoch wieder geschlossen.

Warnstreik in Hagen

Warnstreik in Hagen Verdi ruft heute in Hagen erneut zum ganztägigen Streik auf

Hagen. Der Streik im Öffentlichen Dienst trifft heute wieder die Hagener Bürger: Busse und Müllabfuhr bleiben heute in den Depots.

Die laufende Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst trifft am heutigen Mittwoch, 14. Oktober, die Hagener Bürger erneut mit voller Wucht: Konkret werden die Stadtverwaltung, der Wirtschaftsbetrieb (WBH), der Entsorgungsbetrieb (HEB) und die Hagener Straßenbahn (HST) inklusive Sander Reisen sowie die Hagener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft ganztägig bestreikt. Bereits Ende September hatten die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst in Hagen erstmals die Arbeit niedergelegt, um auf ihre Forderungen – Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent bzw. einen Mindestbetrag von 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten – aufmerksam zu machen.

Kundgebung im kleinen Rahmen

„Aufgrund der besonderen Pandemieentwicklung in Hagen verzichten wir diesmal bewusst auf größere Versammlungen“ sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Christoph Temming. Auf dem Friedrich-Ebert-Platz findet um 9 Uhr dennoch eine kleine Kundgebung statt, auf der Kleinstdelegationen aus den Hagener Betrieben stellvertretend für ihre rund 4000 Beschäftigten ihre Teilnahme am Streik symbolisieren.

Die schwierige Haltung der Arbeitgeber erfordere verstärkten Widerstand, so die Gewerkschaft. Mög-licherweise würden weitere Streikaktivitäten in den nächsten Tagen bis zur dritten und bisher letzten Verhandlungsrunde ab dem 22. Oktober geplant. Bundesweit betreffen die Verhandlungen beispielsweise Beschäftigte in kommunalen Kliniken, Seniorenzentren und Kindertagesstätten, bei der Müllabfuhr, den Sparkassen, den Städten, Gemeinden und Landkreisen, bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern und vielen anderen Dienststellen und Einrichtungen des Bundes wie den Zoll oder die Rentenversicherung.