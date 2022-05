Verfolgungsjagd in Hagen: Drei Jugendliche auf einem Krad

Nach einer Verfolgungsfahrt kann die Polizei die Verdächtigen in einem Bachlauf stellen.

Vorhalle. Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei verschwinden Jugendliche in einem Bachlauf. Sie haben auch allen Grund dazu.

Die Hagener Polizei hat nach einer kurzen Verfolgungsjagd drei Jugendliche gestellt, die am Dienstagabend gemeinsam auf einem Motorrad durch Vorhalle gerauscht sind.

Gegen 18.30 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung auf der Weststraße in Richtung Wetter unterwegs. Hier erblickten die Beamten ein Motorrad, auf dem ein Fahrer ohne Helm saß. Hinter ihm hatten gleich zwei Personen mit bunten Helmen Platz genommen. Der Motorradfahrer blickte die Polizisten ertappt an, schwenkte auf den Gehweg in Richtung Wetter und bog kurz darauf auf den Fuß- und Radweg „Niederste Hülsberg“ ein. Hier beschleunigte er auf seiner Flucht stark.

Zeuge gibt entscheidenden Tipp

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, mussten ihre Geschwindigkeit jedoch den Straßenverhältnissen (Rad- und Fußweg) anpassen und verloren letztlich den Sichtkontakt. Kurz darauf wurden sie allerdings von einem Zeugen angesprochen. Dieser wies die Polizisten auf die Flüchtenden hin, die in ein kleines Wäldchen gelaufen waren. Hinter einer Hecke fanden die Polizisten zunächst das Motorrad. Im Flusslauf und auf Socken stand – seine Sneaker vor dem Gewässer trocken abgestellt – der Motorradfahrer (17). Neben ihm befand sich einer der Mitfahrer (15). Der dritte Sozius war verschwunden.

Beide Jugendliche verhielten sich unkooperativ und verweigerten die Heraushabe von Personalien. Daraufhin wurden sie durchsucht. Der 15-Jährige musste sogar mit zur Wache genommen werden, da er keine Ausweisdokumente bei sich trug. Der 17-Jährige wurde vor Ort entlassen. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und die Überprüfung des Straßenverkehrsamts seiner Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen.

