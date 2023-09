Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Vergewaltiger in Hagen: Wer erkennt diesen Mann?

Hagen. Eine 19-Jährige ist in Hagen auf dem Heimweg von einem Unbekannten sexuell attackiert worden. Wer kann Hinweise geben?

Nach einer versuchten Vergewaltigung bittet die Polizei Hagen möglichen Zeugen um Hinweise auf den Täter. Bereits am Dienstag zeigte eine 19-Jährige bei der Polizei die Tat an.

Die Hagenerin schilderte, dass sie am vergangenen Samstag, 9. September, gegen 23 Uhr von der Mittelstraße aus nach Hause gehen wollte. Auf dem Weg sei sie von einem unbekannten Mann angesprochen worden, der ihr das erste Mal in der Hochstraße aufgefallen war. Der Mann habe sie aufgefordert mit zu ihm nach Hause zu gehen, da er Sex mit ihr haben wolle. Die junge Frau lehnte prompt ab und bewegte sich weiter über die Hoch- und Jägerstraße zur Buntebachstraße in Oberhagen.

Opfer wehrt sich heftig

In der Franzstraße, so die Schilderung gegenüber der Polizei, habe der Unbekannte die Frau dann festgehalten, um sie zu vergewaltigen. Die 19-Jährige wehrte sich stark, sodass der Täter von ihr abließ und in unbekannte Richtung davonlief. Das Opfer beschrieb den unbekannten Mann wie folgt: etwa 23 bis 26 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank/sportlich, dunkler Teint, schwarze, kurze, gelockte Haare, ein schwarzer Drei-Tage-Bart. Der Mann trug zur Tatzeit ein dunkles T-Shirt sowie eine helle ¾ Jeans mit Löchern. Er war vermutlich alkoholisiert und lallte.

Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise: Telefon 02331/986 2066.

