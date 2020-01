Hagen. Am klickten die Handschellen: Eine Taschendiebin ist in Hagen von einem Zeugen auf frischer Tat ertappt worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verhaftet: Hagener erwischt Taschendiebin auf frischer Tat

Ein 29-ähriger Hagener hat gestern eine Taschendiebin auf frischer Tat ertappt, die Täterin gestellt und schließlich der Polizei übergeben. Der Mann hatte gegen 16 Uhr beobachtet, wie die Taschendiebin mit einer Komplizin einer 77-Jährigen in einem Bus Gegenstände aus der Handtasche entwenden wollte.

Der 29-Jährige machte die Seniorin auf den Diebstahl aufmerksam und hinderte die 42-Jährige an der Flucht. Er hielt die Frau am Arm fest. Die Polizei nahm die Diebin in der Körnerstraße in Höhe des Sparkassen-Karree vorläufig fest.

Taschendiebin mehrfach aufgefallen

Die Frau war bereits in der Vergangenheit mehrfach durch ähnliche Delikte aufgefallen. Als sie die Diebin durchsuchten, fanden die Beamten rund 125 Euro Bargeld, das sichergestellt wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass auch dieses Geld gestohlen war.

Die zweite Tatbeteiligte floh noch vor Eintreffen der Polizei aus dem Bus. Sie konnte wie folgt beschrieben werden: zwischen 30 und 35 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß. Sie trug zur Tatzeit eine Mütze, war dunkel bekleidet und hatte einen Schal vor dem Gesicht. Hinweise werden unter 02331-9862066 entgegengenommen.