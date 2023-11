Verkaufsoffener Sonntag und was sonst noch nach Hagen lockt

Am 10. Dezember ist verkaufsoffener Sonntag in Hagen. Das Foto stammt aus 2021, auch damals war die City am offenen Sonntag gut gefüllt.

Hagen Am 2. Advent gibt‘s in Hagen mit Sicherheit keine Langeweile. Wie das spannende Tagesprogramm aussehen könnte, verrät Redakteurin Yvonne Hinz.

Schade, dass in diesem Jahr die Adventszeit so verflixt kurz ausfällt. Also sollte man alles, was man erledigen möchte oder muss, im Vorfeld gut planen. Ich bin so ein Orga-Typ, plane gern filigran und detailliert. Ob alles immer klappt? Schön wär‘s.

Den zweiten Advent hab‘ ich allerdings schon jetzt straff durchgetaktet, und da kommt mir hoffentlich auch nichts dazwischen.

Vielleicht ist mein Programm ja auch etwas für Sie?

Also, der Vormittag/ Mittag/früher Nachmittag gehört selbstverständlich unserer großen WP-Weihnachtsversteigerung in der Stadthalle Hagen. Um 11 Uhr startet der Schnäppchenmarkt mit Sekt, Kaffee und Snacks, um 12 Uhr beginnt die Benefiz-Auktion, bei der tolle Präsente und Gutscheine für den guten Zweck meistbietend unters Volk gebracht werden.

200 bis 300 Besucher werden zur Versteigerung in der Stadthalle erwartet. Das Foto stammt aus dem vergangenen Jahr und zeigt Yvonne Hinz und Sven Söhnchen in Aktion. Foto: Alex Talash / Hagen

Verkaufsoffener Sonntag in Hagen

Im Anschluss daran bietet sich ein Streifzug durch die Innenstadt an, denn die meisten Geschäfte haben geöffnet. Richtig, am 10. Dezember ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag in Hagen.

Und dann? Freuen sich die Schausteller, wenn viele Leute eine Runde über den Weihnachtsmarkt drehen und an dem einen oder anderen Stand pausieren.

Der Weihnachtsmarkt in Hagen läuft bis zum 30. Dezember. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Klingt schön, aber anstrengend für einen einzigen Tag? Jein, denn den Abend kann man dann ja gemütlich zu Hause auf der Couch ausklingen lassen und den Münsteraner Tatort „Der Mann, der in den Dschungel fiel“ mit Professor Boerne und Kommissar Thiel schauen. Ich finde, das klingt nach einem Rundum-Sorglos-Paket, oder?

Weitere Infos:

Insgesamt 68 Schausteller und Händler beteiligen sich in diesem Jahr am Hagener Weihnachtsmarkt. Die Budenstadt in der City (zwischen Friedrich-Ebert-Platz, Volkspark und Fußgängerzone) hat wochentags bis 20.30 Uhr geöffnet (Ausschankbetriebe plus eine halbe Stunde), freitags und samstags bis 21 Uhr (Ausschankbetriebe plus eine halbe Stunde). An Heiligabend sowie am 1. und am 2. Weihnachtstag bleibt die Budenstadt geschlossen. Der Weihnachtsmarkt endet am 30. Dezember.

