Verkehr: Ausfahrt Volmarstein wird eine Nacht lang gesperrt

Haspe. Wichtiger Verkehrshinweis: Die A1-Ausfahrt Volmarstein wird wegen Markierungsarbeiten gesperrt. In dieser Zeit kommt es zu Einschränkungen.

Die Autobahn Westfalen markiert an der A1 im Bereich der Anschlussstelle Volmarstein die Fahrbahn. Dazu wird die Ausfahrt Volmarstein in Fahrtrichtung Köln von Freitag, 8. September, 20 Uhr, bis Samstag, 9. September, 6 Uhr gesperrt. Auch die Ausfahrt zum Parkplatz Eichenkamp steht in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung. Der Verkehr auf der A1 wird in Richtung Köln einspurig an der Baustelle vorbei geführt. Eine Umleitung ist mit rotem Punkt über die Anschlussstelle Gevelsberg ausgeschildert. Rettungsdienste im Einsatz können die Anschlussstelle befahren.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen