Nahverkehr Verkehr in Hagen: Streckensperrung auf der S-Bahnlinie 9

Hagen. Auf der Linie S9 zwischen Hagen und Düsseldorf muss die Strecke gesperrt werden. Alle Details gibt es hier.

Auf der S-Bahn-Linie S9, die vom Unternehmen Abellio zwischen Hagen und Düsseldorf bedient wird, kommt es in der Zeitraum von Sonntag, 17. Januar, 18.20 Uhr, bis Montag, 18. Januar, 4.20 Uhr, zu Beeinträchtigungen. Die Strecke wird zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Wuppertal-Oberbarmen aufgrund von Bahnsteigarbeiten durch die DB Netz AG gesperrt.

Aus diesem Grund entfallen imangegebenen Zeitraum die Fahrten der Linie S 9 auf diesem Streckenabschnitt.

Ersatzverkehr wird eingerichtet

Für die ausfallenden Fahrten wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) eingerichtet. Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten: Wuppertal-Oberbarmen, (Busbahnhof, Bussteig 8), Wuppertal-Barmen (Bahnhofsvorplatz), Wuppertal-Unterbarmen (Völklinger Straße), Wuppertal Hbf (Bussteige 7+8, an der B7), Wuppertal-Steinbeck (Hist. Stadthalle auf der Bahnhofstr.), Wuppertal Zoo (Zoo/Stadion auf der B228), Wuppertal-Sonnborn (Sonnborner Ufer), Wuppertal-Vohwinkel (Bahnhofsvorplatz/Busschleife an der Bahnstr.). Die Fahrzeit kann sich durch die Nutzung des SEV verlängern.

Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen. Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich„Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AGüber die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.