Polizeikontrollen Verkehr in Hagen: Viele Fahrer mit Handy am Ohr erwischt

Hohenlimburg/Wehringhausen. Die Hagener Verkehrspolizei hat in zwei Stadtteilen gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt - und dabei einige Bußgelder verteilt

Die Hagener Verkehrspolizei hat im Verlauf des Donnerstags, 21. Juli, in den Stadtteilen Hohenlimburg und Wehringhausen gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Elseyer Straße und in der Wehringhauser Straße sind insgesamt sechs Fahrzeugführer zu schnell gefahren. Zwei davon erhalten in den nächsten Tagen einen Bußgeldbescheid.

16 Fahrer nicht angeschnallt

Zudem waren 16 Autofahrer nicht angeschnallt. Hierbei wurden Verwarnungsgelder fällig. 14 Autofahrer hielten während der Fahrt ein Smartphone in der Hand und wurden durch die Beamten angezeigt. In drei Fällen war die Ladung nicht ausreichend gesichert. In den nächsten Wochen werden die Kontrollen im Hagener Stadtgebiet fortgesetzt

