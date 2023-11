Entwarnung: Bahnschranken im Volmetal öffnen sich wieder

Die Bahnschranken an der Osemundstraße im Volmetal (Archivbild) fahren aktuell nicht mehr hoch.

Volmetal. An der Osemundstraße war am Freitag ein Verkehrschaos ausgebrochen, weil die Bahnschranken nicht hochfuhren. Die Hintergründe:

Am Freitagmittag kam es nach Angaben der Polizei Hagen zu langen Staus und Verkehrschaos im Volmetal. „Am Bahnübergang an der Osemundstraße fuhren die Schranken nicht hoch“, erklärt Polizei-Sprecher Tim Sendler das Problem. Mittlerweile (Stand: 13.37 Uhr) funktionere alles wieder. Auch der Verkehr könne wieder flüssig den Bereich passieren und die Staus hätten sich weitestgehend aufgelöst, so Sendler.

Aufgrund des Ausfalls war auch die Bundespolizei verständigt worden. Weder die Durchfahrt vom Volmetal aus Richtung Breckerfeld noch in die Gegenrichtung war möglich.

