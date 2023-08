Polizei in Hagen Verkehrsunfall am Landgericht mit einem Rettungswagen

Hagen-Mitte. Am Landgericht Hagen kommt es am Montagmittag aufgrund einer Kollision mit einem Rettungswagen im Einsatz zu Verkehrsbehinderungen.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen hat am Montag in den Mittagsstunden ein Verkehrsunfall an der Großkreuzung am Hagener Landgericht ausgelöst. Darin war ein Rettungswagen der Hagener Feuerwehr, der mit entsprechenden Signalen (Blaulicht und Martinshorn) auf einer Einsatzfahrt unterwegs war, verwickelt.

Autofahrer leicht verletzt

Der RTW kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Opel-Corsa, der die Situation offenkundig falsch eingeschätzt hatte. Der Fahrer des Kleinwagens wurde bei der Kollision leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Die Patientin in dem Einsatzfahrzeug wurde in einem anderen Rettungswagen weitertransportiert. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt.

Die Besatzung des RTW blieb unverletzt. Die mitgeführte Patientin wurde mit einem weiteren Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Foto: Michael Kleinrensing / WP

