Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Hagen

In Hagen-Haspe kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei personen verletzt wurden.

In Hagen-Haspe ereignete sich am Donnerstag gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 33-Jährige befuhr mit ihrem VW Polo die Grundschöttler Straße talwärts und wollte den Kreuzungsbereich zur Enneper Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt war die vor Ort befindliche Ampelanlage ausgefallen und die Vorfahrtsregelung über die ebenfalls angebrachten Verkehrszeichen geregelt.

Zur gleichen Zeit näherte sich ein 51-Jähriger mit seinem VW Tiguan über die Enneper Straße in Richtung Gevelsberg dem Kreuzungsbereich.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Obwohl die Fahrzeuge auf der Enneper Straße Vorfahrt hatten, fuhr die Polofahrerin aus der Grundschöttler Straße in den Kreuzungsbereich ein und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurden die 51-jährige Beifahrerin im VW Polo und eine 72 Jährige und ein 76-jähriger Mitfahrer im VW Tiguan verletzt. Alle drei Unfallopfer mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Enneper Straße in Fahrtrichtung Hagen komplett gesperrt, der Verkehr in Richtung Gevelsberg wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der enstandene Sachschaden wurde auf über 10.000 Euro beziffert.