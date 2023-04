Verletzter und hoher Schaden bei Unfall in Hohenlimburg

Am späten Karfreitag-Abend musste die Polizei einen Unfall in der Feldstraße in Hagen-Hohenlimburg aufnehmen.

Hohenlimburg. Eine unter Drogen stehende Autofahrerin aus Lüdenscheid ist für eine Kollision in Hohenlimburg verantwortlich – mit schweren Folgen.

Ein schwer verletzter Autofahrer, hoher Sachschaden und Drogen im Spiel – erst an diesem Dienstag informiert die Hagener Polizei über einen schweren Verkehrsunfall am Karfreitag in Hohenlimburg.

In der Feldstraße geriet eine 21-Jährige mit ihrem Twingo gegen 21.50 Uhr zunächst in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß dann mit einem anderen Auto zusammen. Die Frau kam nach bisherigen Ermittlungen aus Richtung der Oeger Straße und wollte der abknickenden Vorfahrt in Fahrtrichtung Oststraße folgen. In der Gegenrichtung war zu dieser späten Stunde ein 43-Jähriger mit seinem Renault Clio unterwegs, der nicht mehr ausweichen konnte.

Drogentest mit klarem Resultat

Es stellte sich bei der Unfallaufnahme durch die Polizei heraus, dass die Lüdenscheiderin mit dem Twingo gefahren war, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwilliger Drogenvortest hatte angezeigt, dass sie Kokain konsumiert hatte. Die 21-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, die Polizisten stellten darüber hinaus ihren Führerschein sicher.

Der 43-jährige Fahrer des Renaults zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

