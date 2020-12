Vermisster Senior (78) tot in Altenheim-Teich aufgefunden

In Hagen ist ein 78-Jähriger tot in einem Teich gefunden worden.

Hagen. Ein Bewohner einer Hagener Seniorenresidenz wurde Donnerstag tot aus einem Teich geborgen. Die Polizei geht von einem Unglück aus.

Schreckliche Entdeckung an Heiligabend in Hagen: Gegen 7:20 Uhr wurde die Feuerwehr in das Seniorenzentrum Hagen-Emst gerufen. In der Gartenanlage trieb eine leblose Person in einem Teich. Die Feuerwehr barg den Toten aus dem Wasser, die Polizei identifizierte ihn als 78-jährigen Bewohner des Altenheimes. Der demente Mann wurde seit den Nachtstunden vermisst.

Es liegen laut Hagener Polizei „derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor – wir gehen von einem tragischen Unglück aus“. Der Mann sei aus bisher ungeklärter Ursache in den Teich gefallen. Denkbar wäre demnach ein Unfall oder ein Sturz aus gesundheitlichen Gründen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.