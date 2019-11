HINTERGRUND Versteigerung am Sonntag im Sparkassen-Karree

Von der WP-Weihnachtsaktion profitiert in diesem Jahr der Verein „Fit for Future“, der sich für Jugendliche und junge Menschen einsetzt, die Schwierigkeiten haben, sich ohne Hilfe in der Welt der Erwachsenen zurechtzufinden.

Auch der Erlös der großen WP-Versteigerung am Sonntag, 1. Dezember, ab 11 Uhr im Sparkassen-Karree ist für den Verein bestimmt. Durch die Veranstaltung führt Auktionator Werner Hahn, der wieder zahlreiche Preise und Gutscheine unters Volk bringt.