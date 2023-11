Versteigerung: Dinner auf Dach der Stadthalle zu gewinnen

Hagen Am 10. Dezember startet die Benefiz-Auktion der WP Hagen. Alle Infos zum wertvollen Bild von Horst Becking und zu tollen Ideen weiterer Sponsoren

Der Nebenraum der Redaktion füllt sich peu à peu mit Präsenten und der Stapel von Gutscheinen wird langsam immer höher – klare Anzeichen dafür, dass die Vorbereitungen für die große Versteigerung in der Stadthalle in vollem Gange sind.

Auch in diesem Jahr veranstaltet die WP-Stadtredaktion Hagen wieder eine Benefiz-Auktion, die die traditionelle Weihnachtsaktion flankiert. Wir haben uns dieses Mal als Partner den Familienunterstützenden Dienst (FUD) der Caritas ausgesucht. Das Team der ehrenamtlichen Helfer unterstützt Familien in Hagen, die ein Kind mit Behinderung haben.

Wichtige Energie für Kinder mit Behinderung tanken

Wir wollen dabei helfen, dass den Eltern und Geschwisterkindern ein wenig Zeit zum Durchatmen ermöglicht wird, damit sie neue Energie tanken können. Und dass die Familien mit ihrem beeinträchtigten Kind Ausflüge unternehmen oder sich gemeinsam mal einen Kurztrip erlauben können.

Sämtliches Geld, das auf dem eingerichteten Spendenkonto eingeht sowie die komplette Summe, die bei der Versteigerung am Sonntag, 10. Dezember, in der Stadthalle eingenommen wird, kommt dem FUD und somit den Familien zugute.

Theater, Cinestar und Restaurants sitzen mit im Boot

Aber zurück zu den Sachspenden und den Gutscheinen, die wir seit Tagen mit Freude sichten und auflisten. Treue Stammspender wie das Stadttheater oder das Theater an der Volme spendieren für den guten Zweck wieder Gutscheine für Vorstellungen, das Kino Cinestar auf der Springe hat der Stadtredaktion Freikarten und zahlreiche Film-Accessoires zukommen lassen, und die Volkshochschule Hagen spendet einen Kochkurs, in dem gelehrt wird, wie ein veganes Drei-Gänge-Menü gezaubert wird.

200 bis 300 Besucher werden zur Auktion in Hagen erwartet. Der Eintritt ist frei. Foto: Alex Talash

Eltiche Gastronomen (u.a. das griechische Restaurant Kipos auf dem Elbersgelände, Landhaus Tomas an der Feithstraße und das Strandhaus am Hengsteysee) laden per Gutschein Gäste zu sich ein, und das Hotel/ Restaurant Dresel in Rummenohl lädt jeweils zwei Personen zum gediegenen Winterbrunch sowie zum Jahreszeitenmenü ein. Und die „Kollegen“ in Halden – das Hotel/Restaurant Arcadeon – spendieren Gutscheine für ihre stylische Emils-Bar sowie ihr schickes Restaurant Karls.

Dinner auf dem Dach der Stadthalle

Dinge und Events, die man nicht so einfach an jeder Ecke kaufen kann, machen den besonderen Reiz der Versteigerung aus. So hat sich der Hausherr der Stadthalle, Volker Wolf, etwas besonders Nettes einfallen lassen: Er lädt zwei Personen zu einem Dinner inkl. Vier-Gänge-Menü mit begleitenden Weinen und Aperitif auf dem Dach der Stadthalle ein - serviert vom Stadthallen-Chef persönlich. Und Rouven Lotz, Leiter des Emil-Schumacher-Museums, spendiert einer Kleingruppe eine informativ-unterhaltsame Direktorenführung (samt Sektempfang) durch sein Haus.

Eine schöne Idee: Volker Wolf spendiert ein Dinner auf dem Dach. Und der Stadthallen-Chef wird selbst bedienen. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Golf-Schnupperkurs samt Imbiss

Auch der Märkische Golf-Club Hagen zeigt sich kreativ und lädt sechs Personen zu einem schönen Event - zum „Golfeinstieg mit Freunden“ - ein. Der professionell durchgeführte Schnupperkurs dauert etwa drei Stunden und endet mit einem Imbiss im Clubhaus.

Ein wunderschönes, im Atelier entstandenes Bild von Horst Becking: Natürlich wird „In warmer Sommerluft“ noch mit einem Passepartout, einer Museumsverglasung und einem passenden Rahmen versehen. Foto: Yvonne Hinz / WP/Yvonne Hinz

Unterstützung ist für Horst Becking Ehrensache

„Es ist doch Ehrensache, dass ich einen Beitrag für die Aktion, in der es in diesem Jahr um behinderte Kinder und ihre Familien geht, leiste“, sagt Horst Becking mit einem Lächeln. Und das WP-Team bedankt sich für die Unterstützung.

Es ist ein Atelierbild. Ich habe an einem schönen, warmen Sommerabend zu Hause damit begonnen Horst Becking, bekannter Hagener Maler

Die Arbeit, die in diesem Jahr für den guten Zweck unter den Hammer kommt, ist im vergangenen Jahr entstanden. Das Bild trägt den Titel „In warmer Sommerluft“. Das Bild ist nicht auf Sylt oder in Venedig, wo Horst Becking und seine Frau Sigrid gern urlauben, entstanden. „Es ist ein Atelierbild. Ich habe an einem schönen, warmen Sommerabend zu Hause damit begonnen“, erläutert der Künstler, der mit der Arbeit auch ausdrücken möchte, dass es in seiner Heimat Hagen durchaus sehr schön sein kann.

Ein Bild, das Freude macht

Das Gemälde auf Leinwand ist in warmen Tönen samt sonnigem Gelb gehalten, „ein attraktives, positiv wirkendes Bild, das Freude macht“, resümiert Sigrid Becking.

Kenner von Becking-Arbeiten werden den Wert des Bildes (plus Passepartout und Rahmen) einschätzen können; er liegt bei ca. 2000 Euro. Auch „Bild und Rahmen Möller“ in der Hochstraße 94 unterstützt wieder die WP-Weihnachtsaktion. Das Ehepaar Cramer spendiert die Rahmung des Bildes mit wertvollem Museumsglas (Wert ca. 500 Euro). „Eine schöne Arbeit und wirklich etwas für Becking-Liebhaber“, urteilt Geschäftseigentümerin und Kunstexpertin Anke Cramer mit Blick auf das Sommergefühle verbreitende Werk.

250 Besucher werden erwartet

Neugierig geworden und Lust aufs Mitsteigern bekommen? Die WP-Versteigerung, die von Sven Söhnchen moderiert wird, startet am Sonntag, 10. Dezember, um 11 Uhr mit einem Schnäppchenmarkt, auf dem Accessoires zu günstigen Preisen verkauft werden. Snacks und ein Gläschen Sekt werden serviert, bis um 12 Uhr Auktionator Söhnchen zum Hammer greift und die Präsente und Gutscheine meistbietend unter die Leute (es werden ca. 250 Besucher erwartet) bringt.

Der Eintritt zum Event mit Kultstatus ist frei; Besucher der Veranstaltung können den Parkplatz der Stadthalle kostenlos nutzen.

Näheres zum Spendenkonto

Wer die beliebte Benefiz-Aktion unterstützen möchte, hier die Infos zu unserem eingerichteten Spendenkonto: Empfänger: WP-Weihnachtsaktion, Verwendungszweck: Familienunterstützender Dienst, Spendenkonto: DE 71 4505 0001 0100 1800 00. Wichtig: Spender, die eine Quittung erhalten möchten, müssen unbedingt­ ihre Adresse und das Stichwort „WP-Weihnachtsaktion“ auf dem Überweisungsträger vermerken. Wir freuen uns über Kleinbeträge genauso wie über größere Summen.

Weitere Informationen

Von Ende September bis Ende Oktober hat der bekannte Hagener Maler Horst Becking „Neue Werke“ in der Galerie M2 in Wien ausgestellt, ab Freitag, 24. November, zeigt er unter dem Titel „Das Blau des Himmels“ 40 Arbeiten in der Märkischen Bank in Hagen. Die Werkschau kann bis zum 2. Februar zu den Öffnungszeiten der Bank in der Bahnhofstraße/ Neumarktstraße besucht werden.

