WP-Weihnachtsaktion Große Versteigerung in der Stadthalle am Sonntag

Hagen Gastronomen und Einzelhändler unterstützen die beliebte WP-Auktion am 10. Dezember. Eintritt und Parken sind frei. 250 Besucher werden erwartet.

· Klutes Minigolf-Oase in Herdecke: 2 x 25 €-Gutscheine für Minigolf oder Snacks.

· Autohaus Beckmann: 1 x Carrerabahn im Wert von 119 €.

· Authentic Sports & Toys: 1 x Six Degrees Aluminium Scooter SG 205mm, Wert: 100 €.

· Blumen Mankopf: 5 x Weihnachtliche Rentierdeko mit jeweils einem 30 € Gutschein.

· Hagen Phoenix: 2x2 VIP Tickets. Einzelkartenpreis: 166,60 €.

· Theater Hagen: 2x Karten für das Neujahrskonzert im Wert von 50 €, 2 Karten für den Ballettabend “Re-Creations“, Wert 68 €, je 2 Karten für die Opern “La Bohem“ im Wert von 68 € und “Der Freischütz“ im Wert von 81 €, sowie 2 Karten für das Musical “The Producers“ im Wert von 68 €.

· Hagener Künstler Horst Becking: Wertvolles Gemälde „In warmer Sommerluft“ (Wert ca. 2000 €) hinter Museumsglas und hochwertiger Rahmung von Rahmen Möller (ca. 500 €).

Ein tolles Bild von Horst Becking mit wertvoller Rahmung von Rahmen Möller. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

· Theater an der Volme: 2 x Gutscheine, je im Wert von 50 €.

· Escape Room EXITnow Hagen: 4 x Gutscheine im Wert von 120 € für eine Mission mit 4 Teilnehmern.

· Wikinger Reisen: 3 x Reisegutscheine, je im Wert von 150 €, 100 € und 50 €, sowie 2 x hochwertige Wanderrucksäcke je im Wert von ca. 80 €.

· Hotel Dresel: 1 x Einladung zum Winterbrunch am 4.2.24 für 2 Personen im Gesamtwert von 86 € und 1 x Einladung zu einem Jahreszeitenmenü für 2 Personen im Gesamtwert von 99 €.

· Salinum Salzgrote & Gesundheitsstudio: 1 x Gutschein im Wert von 25 € (Salzgrotte 45 Min., 2 Pers.) 2 x Gutscheine je 42 € (Kobi-Gutschein Salzgrotte 45 Min. + 20 Min. Salinarium oder Zirbarium für 2 Pers.)

· Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH: 2 x Gutscheine (z.B. für Sauna) über jeweils 50 € für das Westfalenbad.

· LWL-Freilichtmuseum: 1 x Gutschein über 250 € für ein besonderes Seminar.

· Restaurant Kipos: 3 x Gutscheine im Wert von je 20 €.

· Restaurant Tomas: 2 x Gutscheine im Wert von je 50 €

· Café Halle: 1 x Gutschein im Wert von 150 € für ein Spießbratenessen.

· Stadt Hagen Volkshochschule/Musikschule: 1 x Veganes 3 Gänge Menü für 2 Personen (Kochkurs) am 25.1.24 von 18–21.45 Uhr in der Villa Post, mit Schürze und Kochlöffel im Wert von 100 €.

· Thalia: 1 x E-Book-Reader Tolino 4, mit Schutzhülle im Wert von 140 €.

· Arcadeon: 2 x Gutscheine für EMILS Bar&Lounge im Wert von je 50 €, sowie 1 x Gutschein für Restaurant KARLS im Wert von 100 €.

· Stadthalle Hagen: 1 x Dinner auf dem Dach der Stadthalle für 2 Personen. Ein 4-Gänge-Menü, serviert vom Chef Volker Wolf, im Wert von 200 €.

· Emil Schumacher Museum: 1 x Direktoren Führung (Rouven Lotz) mit Sektempfang für bis zu 20 Pers. im Wert von 150 €.

· Osthaus Museum: Eine Direktoren Führung im Wert von ca. 30 €.

· Schaukelpferdchen: Ein kuscheliges Stoffpferd im Wert von 120 €, eine Kuscheldecke im Wert von 60 €, ein Schaukel-Kamel im Wert von 199 €, ein Kinder-Spieltisch im Wert von 80 € und eine Spiel- und Sammlerpuppe der Marke Living Puppets im Wert von 100 €.

· Vormannbrauerei: 1 x Gutschein über 10 Liter Bier im Wert von 20 €.

· Steakhaus Adria: 2 x Gutscheine im Wert von je 30 €.

· Søren Fashion: 1 x BVB Trikot mit Unterschriften im Wert von ca. 80 €.

· Rathaus-Apotheke Internat. Apotheke Dr. Fehske: 1 x 75 Min. Champagner Kosmetik Verwöhn-Behandlung im Wert von 75 €, 1 x Gutschein für ein Power-Immun-Paket im Wert von 100 €, 1 x Gutschein für ein Paar individuelle angepasste orthopädische Schuheinlagen im Wert von 100 €, 1 x Gutschein für eine professionelle Fußpflege im Wert von 49 €, 1 x Flasche Rathausbitter im Wert von ca. 50 €.

· Schausteller des Weihnachtsmarktes Hagen 2023: 5 x Bummelpässe im Wert von je 15 €.

· Escape Room Quest-Fabrik in Hohenlimburg: 2 x Gutscheine im Wert von ca. 80 €.

· Gestaltung Hubertus Groppe: 4 erotische Knuddel-Kissen (Modell Nippel Wert 60 €, Modell Sau 60 €, Modell Bauchnabel 50 €, Modell Kreuz & Quer 50 €, Latexähnliches Material

· Let´s Go JMK KG: 4 x Thalia Gutscheine im Wert von 50 € und 4 x Douglas Gutscheine im Wert von 50 €.

· Café Mundial: 3 x Kaffee & Kuchen Gutschein für 2 Pers. Im Wert von je 15 €.

· Stadtheimatpfleger Michael Eckhoff: 1 x Gutschein für einen individuellen Stadtrundgang durch Hagen oder Hagen-Haspe für bis zu 12 Personen im Wert von ca. 50 €.

· TUS Volmetal: 2 x Eintrittskarten für ein Heimspiel der Saison 23/24 inkl. Speisen & Getränke im Wert von je 25 €.

· Mc Donalds Haas: 5 x 5 McMenü Gutscheine im Wert von je 43,45 €; 5 x 5 Happy Meal Gutscheine im Wert von je 24,95 €; 5 x 5 Filet-o-Fish Gutscheine im Wert von je 23,45 €; 5 x 6 Chicken McNuggets Gutscheine im Wert von je 25,45 €; 4 x 5 McFlurry Gutscheine im Wert von je 20,95 €.

· Tanzcentrum Stein: 1 x Gutschein für einen Anfängerkurs für ein Paar im Wert von 170 €, 1 x Gutschein für einen Disko-Fox Kurs im Wert von 130 €, 1x Gutschein für einen Zumba Kurs im Wert von 108 €, 1 x Gutschein für einen Kinder Hip Hop Kurs ab 8 Jahren im Wert von 108 €.

· CineStar: 8 Monsterbecherhalter, Wert je 8 €, 60 Stück verschiedene Metallschilder mit Star Wars: Solo Thema. Wert je ca. 8 €, 10 x Kinotickets für einen Film nach Wahl im Wert von ca. 12 €.

· Catering Wunderlich: 2 x warmes Buffet mit Dessert für 10 Pers. im Wert von je 220 €, 1 x kaltes Buffet mit Dessert für 10 Pers. im Wert von 220 € - beides inkl. Lieferung.

· Eintracht Hagen: 1 x Trikot mit Unterschriften der Spieler aus der aktuellen Saison 2023/2024 im Wert von 140 €.

· Strandhaus Hengsteysee: 1 x Gutschein im Wert von 50 €.

· Goldschmiede Adam: 1 x Collier von Coeur de Lion im Wert von 229 €, 1 x Armband Coeur de Lionm im Wert von 85 € und 1 x Damenarmbanduhr von Bering im Wert von 189 €.

· INJOY: 1 x Gutschein für 3 Monate Fitness- und Gesundheitstraining inkl. Gesundheits-Check im Wert von 200 €, 1 x Gutschein für eine 10er Karte Lichttherapie im Wert von 100 €, 1 x Gutschein für eine 10er Karte Badminton im Wert von 200 €.

· Café Stich: 5 x 10 € Gutscheine

· Wolff 1782: 1 x Damenhandtasche der Marke Les Visionnaires, Farbe Rose mit goldener Kette im Wert von 180 €, 1 x Nort Mütze in Rot im Wert von 90 €, 1 x Zwillingsh Mütze in Blau im Wert von 40 €, 2 x Zwillingsh Mütze in Grau im Wert von je 30 €.

· mega popega: 2 x Dekobrett im Wert von je 17 €.

· Hagen Wirtschaftsentwicklung: 1 x Picknick für 6 Personen auf dem Eugen-Richter-Turm im Wert von 100 €.

· Privat: Kulturtasche mit Naturmotiv im Wert von 20 €.

· Märkische Bank: 1 x Lautsprecher Mino x im Wert von ca. 40 €, 1 x Day Pack-Rucksack im Wert von ca. 45 €, 1 x Soennecken Schreibmappe Dortmund im Wert von 35 €, 1 x Parker Füllfederhalter im Wert von ca. 35 €, 1 x Powerbank Kiesel - Powerbank in Form eines Kiesels im Wert von ca. 30 €.·

Danke für die gastronomische Unterstützung

Gastronomisch unterstützt wird das Event von der Stadtbäckerei Kamp, die Laugen- und Käsestangen sowie Stutenkerle spendiert, von Alex Poll (Provinzial Poll und Stein), der den Sekt sponsert, von Getränke Petrou (Soft-Getränke) und der Stadthalle (Kaffee).

