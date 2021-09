Verweste Leiche vom Verse-Ufer stammt aus Hagen

Hagen/Märkischer-Kreis. Ein seit über einem Jahr vermisster Mann aus Hagen ist im Märkischen Kreis tot aufgefunden worden. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Ein seit über einem Jahr vermisster Mann aus Hagen ist tot aufgefunden worden. Er war bereits am 20. April von spielenden Kindern an der Verse-Talsperre bei Werdohl entdeckt worden, ist allerdings erst jetzt identifiziert.

Teile des Skeletts waren über mehrere Meter verteilt – ein Hinweis für die Polizei, dass der Tote schon länger an der Verse lag und dass Tiere sich daran zu schaffen gemacht haben dürften. Die Kleidung des Toten – unter anderem ein beigefarbenes T-Shirt und ein roter Strickpullover – war in einem schlechten Zustand. Ansonsten fand die Polizei wenig verwertbare Spuren: „Das Gebiss ist unvollständig und ungepflegt. Die genaue Körpergröße ist nicht bekannt“, teilten die Ermittler mit. Immerhin war klar, dass ein schlanker Mann im Alter zwischen 50 und 70 Jahren am Ufer der Verse einen – wahrscheinlich natürlichen – Tod gefunden haben musste.

Forensiker sind gefordert

Die Ermittlungen der Polizei zogen sich in die Länge, weil die Ermittler nicht von einem Gewaltverbrechen ausgingen. In solchen Fällen haben die Untersuchungen bei der Polizei nicht oberste Priorität. Zeugenaussagen gingen zwar ein, lieferten aber wohl keine entscheidenden Hinweise. So waren letztlich die Forensiker beim Landeskriminalamt gefragt, die versuchten, die Identität des Toten durch einen DNA-Abgleich und durch das Zahnschema festzustellen.

Dabei gab es schließlich einen Treffer: Seit dem 10. Juli 2020 war in Hagen der 69-Jähriger vermisst worden. Er wurde seit Jahren in einem Wohnheim betreut, das er in der Vergangenheit immer wieder einmal für eine bis zwei Wochen verlassen hatte und während dieser Zeit wohl auf der Straße gelebt hat. Einer dieser Ausflüge hatte nun für ihn offenbar fatale Folgen. Wie der Mann ins Versetal gelangt und warum er dort zu Tode gekommen ist, bleibt aber nach wie vor offen. „Wir gehen aber nach wie vor davon aus, dass ein Fremdverschulden an seinem Tod ausgeschlossen werden kann“, sagte Polizeisprecher Christof Hüls am Mittwoch.

