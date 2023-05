Ein beschädigtes Wohnmobil am Stadtgarten in Hagen weckt die Aufmerksamkeit von Zeugen.

Polizei in Hagen Verwirrter Mann übernachtet in Hagen in fremdem Wohnmobil

Wehringhausen. Zu einem kuriosen Einsatz muss die Polizei in Hagen zur Stadtgartenallee ausrücken.

Ein offensichtlich verwirrter Mann ist in der Nacht zum Mittwoch in Hagen in ein Wohnmobil am Straßenrand eingebrochen und hat dort die Nacht verbracht. Gegen 11 Uhr erhielt ein Motorradpolizist gegen den Auftrag, ein Wohnmobil an der Stadtgartenallee zu kontrollieren. Hier hatten Zeugen zuvor eine Sachbeschädigung gemeldet.

Einbrecher trägt Krankenhaushemd

Tatsächlich stellte der Beamte vor Ort einen zerbrochenen Blinker fest. Merkwürdig erschien ihm jedoch das geöffnete Fenster. Dieses wurde offenbar aufgehebelt. Der Polizist riskierte einen Blick in das durchwühlte Innere, nahm eine Bewegung unter eine Decke wahr und verständigte vorsorglich Unterstützungskräfte. Gemeinsam konnten die Beamten einen 54-jährigen Mann aus dem Wohnmobil sprechen, der offenbar dort übernachtet hatte. Er trug ein Krankenhaushemd und wollte sich nicht erinnern können, wie er denn überhaupt in das Fahrzeug gelangt war. Seine Personalien wurden auf der Polizeiwache festgestellt und Anzeige erstattet.

