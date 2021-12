VHS in Hagen setzt zukünftig verstärkt auf Öko-Themen

Hagen. Das neue Kursprogramm der Hagener VHS ist auf Blauem-Engel-Papier gedruckt. Und wie spiegelt sich der Nachhaltigkeitsgedanke inhaltlich wider?

„Wir setzen unseren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit“, unterstreicht Bianca Sonnenberg. Dabei betreibe das Team der Volkshochschule Hagen jedoch kein leicht zu durchschauendes „Greenwashing“ (der Begriff beschreibt Unternehmen, die sich in der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches Image zulegen, ohne dass sie konkret etwas dafür tun), sondern handele tatsächlich nachhaltig.

Die Leiterin der Hagener Volkshochschule (VHS) muss nach Beispielen nicht lange suchen: „Unsere aktuelle Halbjahres-Broschüre ist erstmals auf recycelbarem Blauen-Engel-Papier und unter der Verwendung von Pflanzenfarben gedruckt. Wir haben uns im Vorfeld nach einer Druckerei, die mit hohen Umweltstandards arbeitet, umgeschaut und diese auch gefunden.“

Weg wird ernsthaft verfolgt

Zwar lägen die Druckkosten etwas höher im Vergleich zu den bisherigen Druckkosten, „doch das ist uns das ernsthafte Verfolgen unseres Nachhaltigkeitsweges wert“, unterstreicht Sonnenberg. Das 120-seitige Programmheft ist keine Hochglanzbroschüre, sondern präsentiert sich in ansprechendem Öko-Style, sprich, es wurde in dezentem, matten Druck gestaltet. Das Cover ziert eine heimische Roteiche; der Setzling stammt von einer Fläche nahe des Forsthaus Kurk.

Um Seiten und somit Papier zu sparen, verzichtet die aktuelle Broschüre zumeist auf lange, erklärende Texte; sie bietet stattdessen kurze Infoblöcke an. „Wer allerdings mehr zu einem bestimmten Thema oder Kursinhalt erfahren möchte, kann über einen QR-Code, den man auf seinem Smartphone aufruft, weitere Informationen erhalten“, erläutert Holger Flick, Studienleiter für die Bereiche Hagen und Region, Politik und Geschichte, Recht und Finanzen. Über besagten QR-Code sei auch online eine schnelle und einfache Kursanmeldung möglich.

Und auch inhaltlich schreibt die Hagener Bildungseinrichtig die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit groß. So werden im ersten Halbjahr 2022 Outdoor-Kräutertouren (zum Beispiel eine Bärlauch-Wanderung) am Wasserschloss Werdringen sowie durch den Funckenhauser Wald angeboten und die seit Jahren beliebten Kunsttouren werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln (per Zug ab Hagen-Hauptbahnhhof) durchgeführt. Im Februar geht es in den Kunstpalast Düsseldorf zur Ausstellung „Ich. Max Liebermann“, Mitte Mai zum Folkwang Museum in Essen zur Werkschau „Renoir, Monet. Gauguin - Bilder einer fließenden Welt“.

Naturschutz im eigenen Garten

Auch im Studienbereich Fotografie und Film, Technik, Natur und Umwelt geht es verstärkt um Öko-Themen. So werden Fotoexkursionen, in denen es um heimische Wasservögel sowie Kurse, in denen der Bereich Naturschutz im eigenen Garten behandelt wird, angeboten.

Das Wintersemester 2022, das im Januar startet und Ende Juni endet, besteht aus etwa 500 Kursen. „In der letzten Zeit hat sich - natürlich auch durch Corona bedingt - abgezeichnet, dass die Zukunft in Hybridkursen liegt“, unterstreicht Bianca Sonnenberg.

Heißt: Die Kursteilnehmer können spontan entscheiden, ob sie vor Ort am Unterricht teilnehmen (also die Präsenzform wählen) oder online zum Beispiel von zu Hause oder vom Büro aus teilnehmen. „Ein Switchen zwischen beiden Kursformen ist möglich, das ist für die Schüler ein großer Vorteil“, unterstreicht Studienleiter Holger Flick.

Teilnehmerzahl stark zurückgegangen

In den vergangenen Monaten ist die Teilnehmerzahl bei der VHS stark zurück gegangen, zum einen durch Lockdown und Corona-Auflagen, zum anderen durch Abstandsregeln, die nur eine geringere Schülerzahl pro Raum zulassen. „Finanziell haben wir die Zeit durch erhaltene Förder- und Hilfsmittel gut überstanden“, sagt Leiterin Sonnenberg erleichtert, trotzdem hoffe sie auf wieder steigende Schülerzahlen.

Moderne Technik angeschafft In den vergangen Monaten konnte das VHS-Team einiges an moderner Technik anschaffen, allerdings kämpft man in einigen Schulungsräumen gegen Akustikprobleme an. Das Programm für die erste Jahreshälfte 2022 steht für Interessierte zum Herunterladen unter www.vhs-hagen.de bereit.

Während die Teilnehmerzahl im zweiten Halbjahr 2019 bei etwa 7850 und ein Jahr später bei 3600 lag, besuchten im zweiten Halbjahr 2021 lediglich 3300 Schüler Präsenz- oder Online-Kurse, „und die Folgen des Hochwassers im Sommer haben uns einen weiteren Teilnehmer-Rückgang beschert“, ist sich Bianca Sonnenberg sicher.

Doch Positives hat die Leiterin auch zu vermelden: „Wir haben 60 Laptops anschaffen können, die wir an Schulabschluss-Kursteilnehmer, die über keine eigenen Geräte verfügen, verleihen.“

„Das neue Halbjahresprogramm ist ab sofort online einzusehen und liegt in gedruckter Form auch in etlichen städtischen Einrichtungen und an vielen anderen Orten der Stadt kostenlos aus“, ergänzt Birgit Andrich, Studienleiterin für die Bereiche Kunst und Kultur.

