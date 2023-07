„Viel Kontakt zu Menschen“: Hagener ist Burger-Fahrradkurier

Hagen-Mitte. Marcel Ebkemeier arbeitet bei Burger Me in der Hagener City. An den Haustüren erlebt man viele Gespräche. Aber der Job ist mehr als nur liefern:

In einer arbeitsreichen Spätschicht kann man schon mal gut seine 40 Kilometer strampeln – immerhin mit dem E-Bike. „Das ist nicht immer so und natürlich auch abhängig davon, wohin unsere Touren gehen“, sagt Marcel Ebkemeier. Der 27-Jährige arbeitet für den Abhol- und Lieferdienst „Burger Me“, den Kevin Holz und seine Frau Sina Schön erst vor gut einem halben Jahr in der Spinngasse eröffnet haben. „Ich bin Lieferfahrer und Küchenkraft in Teilzeit. Ich bin schon immer gerne in meiner Freizeit mit dem Rad gefahren – also habe ich mich einfach hier beworben. Ich wollte mal was anderes machen“, sagt der Hagener und lächelt. Sein Job umfasst aber weitaus mehr, als nur zwischen den Adressen hin- und her- zu radeln.

Marcel Ebkemeier ist an fünf Tagen die Woche im Laden in Hagen im Einsatz. Entweder im Früh- oder Spätdienst. „Zur Frühschicht gehört es beispielsweise, morgens den Laden zu öffnen, Geräte zusammenzubauen, alles aufzufüllen, Saucen und Gemüse bzw. Salate frisch vorzubereiten, sodass der Spätdienst einfach loslegen kann“, sagt der 27-Jährige. Denn morgens ist es ruhiger – erst rund um die Mittagszeit steigt die Zahl der Bestellungen deutlich an.

Team setzt auch Nachhaltigkeit

Mittlerweile wurde die Lieferflotte um E-Roller erweitert, da das junge Unternehmen neuerdings bis nach Haspe liefert – und zwar immer mit dem Versprechen: 25 Minuten nach der Bestellung hält man einen der insgesamt 29 frisch zubereiteten Burger in der Hand. „Wir produzieren nicht vor, Nachhaltigkeit ist uns wichtig, deswegen setzen wir ausschließlich auf elektrische Auslieferung und Verwendung von regionalem Gemüse“, sagt Chef Kevin Holz. Nur durch das ausgeklügelte Küchensystem sei es möglich, das Versprechen so gut wie immer einzuhalten.

Vor dem "Burger Me“-Store in der Hagener Innenstadt: Kevin Holz, Sohn Jale (6 Monate) Sina Schön und Mitarbeiter Marcel Ebkemeier Foto: Alex Talash

Die Fahrer sind die Aushängeschilder

In der Spätschicht ist man hingegen hauptsächlich als Fahrer unterwegs – insgesamt gibt es 16 davon, hauptsächlich Schüler und Studenten. Dazu gibt es zwei Teilzeit- und einen festen Mitarbeiter – also neben dem Ehepaar, das ohnehin jeden Tag im Laden ist und sich auch selbst nicht zu schade ist, wenn es stressig wird, mit dem E-Bike Bestellungen auszuliefern. Der Ruf der Systemgastronomie könnte besser sein. Und – wie in vielen Bereichen der Gastronomie: „Es ist nicht leicht, zuverlässige Mitarbeiter zu finden“, sagen Kevin Holz und seine Frau.

Dabei sind die Fahrer die Aushängeschilder, der einzige persönliche Kontakt zu den Leuten, die Online ihre Bestellungen aufgeben. „Man denkt immer, der Job sei total langweilig. Aber er macht Spaß“, sagt Marcel Ebkemeier. „Es ist tatsächlich ein sehr abwechslungsreicher Job und man hat viel Kontakt zu den Leuten.“ Er habe noch nie unangenehme Situationen erlebt, die Kunden seien immer freundlich.

Kevin Holz hat mit seiner Frau Sina Schön „Burger Me“ in der Hagener Innenstadt eröffnet. Foto: Alex Talash

Und: „Neben dem Aspekt, dass ich viel mit dem Rad unterwegs bin, finde ich es auch cool, dass man die Stadt noch besser kennenlernt. Viele Straßen kennt man vorher gar nicht.“ Ein Kunde habe jetzt schon zum 100. Mal bestellt – in gut sechs Monaten. Irgendwann hat man die schnellsten Routen im Kopf – und per Zweirad erreiche man die Ziele sogar oft deutlich schneller als mit dem Auto.

Neue Filialen geplant

Längerfristig ist es das Ziel des Ehepaares, weitere Standorte in Hagen zu eröffnen und zu wachsen. „Wir haben de Break-Even noch nicht erreicht, sind aber optimistisch. Wir sind ein junges Team, das Mitarbeiterin wie Marcel Aufstiegschancen bieten will“, betont der ebenso junge Chef – beispielsweise zum Schicht-, oder Betriebsleiter, die dann auch das Koordinieren der Bestellungen übernehmen, oder sich um Schichtpläne und das Ordern von Lebensmitteln kümmern.

„Außerdem planen wir, bald zum Ausbildungsbetrieb für den Beruf Systemgastronom zu werden“, kündigt Kevin Holz an.

>>>> Der Unternehmenspass: Burger Me

Mitarbeiterzahl: 2 Teilzeit-, drei Vollzeitkräfte, 16 Fahrer

Standort: Hagen

Branche: Systemgastronomie

Stundenzahl: variiert von Minijob 10-12 Std. pro Woche, Teilzeit 25-30 Std. pro Woche bis Vollzeit 40 Std pro Woche

Arbeitsplatz: Im Laden, oder als Fahrer unterwegs mit E-Bike und E-Rollern

Weiterbildungsmöglichkeiten: Aufstieg vom Fahrer zur Küchenkraft bis hin zu Schichtleitung und Betriebsleitung

Wir suchen …. Fahrer/innen und einen Schichtleiter/in mit oder ohne Erfahrung

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen