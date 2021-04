„Viele ungehörte letzte Worte und nicht gehaltene Hände“

Hagen. Auch Hagen trauert am heutugen Sonntag um die Verstorbenen der Corona-Krise. Dazu die evangelische Superintendentin Verena Schmidt.

Isolation und Einsamkeit bestimmen in Corona-Zeiten nicht nur den Alltag, sondern auch das Sterben und Trauern vieler Menschen. 80.000 an Corona Verstorbene sind eine schier unfassbare Zahl. Und wie viele mehr sind es, die um diese Menschen trauern?







Der Vater einer jungen Mitarbeiterin ist einer dieser 80.000. Sie ist unendlich traurig. Monatelang durfte sie ihren Vater nicht besuchen, kurze Anrufe, und am Ende blieb nur die Beatmung. Und dann Abschiednehmen. Eine von 80.000 trauernden Familien. Es gibt so viele ungehörte letzte Worte und so viele nicht gehaltene Hände. Es fehlten auf den Beerdigungen so viele bekannte, vertraute Gesichter und trostspendende Umarmungen.

Tag des Innehaltens

Ein Trost soll die zentrale Gedenkfeier von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am morgigen Sonntag in Berlin sein. Denn „auch wenn die Pandemie noch nicht überwunden ist, soll dies ein Tag des Innehaltens sein, der zeigt, dass wir als Gesellschaft Anteil nehmen, die Toten und das Leid der Hinterbliebenen nicht vergessen“, teilte des Bundespräsidialamt mit. Trauern und Erinnern braucht Resonanzräume. Wie gern verdrängen wir das.

Die Präses unserer Landeskirche, Annette Kurschus, die im April 2015 bei der Trauerfeier für die Hinterbliebenen der Opfer des Germanwings-Absturzes in den französischen Alpen im Kölner Dom gepredigt hat, sagte: „Ich habe gespürt, in allem Schrecken, wie heilsam gemeinsames Trauern sein kann. Unsere Tradition hält Musik, Gesten und Worte bereit, die dabei helfen – etwa Choräle, Gebete und Psalmen. Wie wichtig es ist, die Menschen einzubinden und mit ihnen zu sprechen“.

Getragen von einer unfassbaren Kraft

Es scheint so wenig und ist doch so viel. Wir als Kirche geben einen Trost weiter, den wir selbst empfangen. Uns getragen wissend von einer Kraft, die über unsere eigenen Möglichkeiten hinausgeht.

Lassen Sie uns, vielleicht, wenn Sie morgen um 15 Uhr die Glocken läuten hören, der Menschen gedenken, die wir verloren haben. In der tiefen Gewissheit, dass keiner dieser Menschen von Gott vergessen und aus Gottes Händen gefallen ist. Es ist gut, dass es Gedenktage wie den morgigen gibt.

Verena Schmidt, Superintendentin des Ev. Kirchenkreises Hagen