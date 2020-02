Vielfältiges Maßnahmenpaket

Parallel zu den Einschnitten auf dem Innenstadtring verweist die Stadt Hagen in dem Vergleichsangebot an die Deutsche Umwelthilfe noch auf folgende Maßnahmen: Verkehrsabhängige Steuerung der Ampelanlagen durch weitere Digitalisierung, weitere Parkraumreduzierung in der City (außer für E-Fahrzeuge), Stärkung des Park & Ride-Angebotes, Ausbau des ÖPNV-Netzes sowie Umrüstung der Busflotte.

Außerdem sollen der Ausbau des Bike & Ride-Angebotes, die Umrüstung des kommunalen Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge, Ausbau der Ladeinfrastruktur (433 Ladepunkte bis 2030), Einführung von Elektro-Taxen, Aufbau eines Car-Sharing-Angebotes, systematische Erweiterung des Radwegenetzes und der Fahrradinfrastruktur, Etablierung eines City-Paketdienstsystems und die Fuhrparkumstellung beim Wirtschaftsbetrieb sowie beim Entsorgungsbetrieb vorangetrieben werden.

Weitere positive Effekte für die Luftqualität in der Innenstadt verspricht sich die Stadt zudem von der sogenannten „Schlaufenerschließung auf dem Innenstadtring“. In einer Machbarkeitsstudie, die in diesem Jahr auf den Weg gebracht wird, soll die Umsetzung und Sinnhaftigkeit überprüft werden. Eine Umsetzung kann frühestens im Jahr 2023 erfolgen, wenn die neue Marktbrücke steht. Die Gutachter des Masterplans Mobilität versprechen sich von einem zweispurigen Einbahnstraßen-Innenstadtring im Uhrzeigersinn ein Minus der Stickstoffdioxid-Werte an kritischen Messpunkten von mindestens 12 µg/m³.