Polizei und Rettungskräfte waren in Hagen im Einsatz.

Polizei Vier Autos kaputt und 54000 Euro Schaden bei Unfall in Hagen

Hagen. Ein junger Mann kam letzte Nacht in Hagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem Auto und beschädigte drei geparkte Wagen.

Vier Autos waren in einen Unfall verwickelt, der sich in der Nacht zum Samstag in Boelerheide ereignete.

Nach Angaben der Polizei Hagen war ein 18-jähriger Mann gegen 2.30 Uhr auf der Overbergstraße unterwegs, er fuhr in Richtung Fritz-Reuter-Straße. Nach eigenen Angaben schaute er kurz während der Fahrt nach links aus dem Fenster und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hierbei stieß er gegen die Umrandung einer Verkehrsinsel und verlor die Kontrolle über seinen VW T-Cross. Das Auto des jungen Mannes prallte unkontrolliert gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen einen ebenfalls dort abgestellten Seat Mii geschoben und dieser wiederum gegen ein drittes abgestelltes Fahrzeug, einen Fiat Panda.

Auto bleibt auf Dach liegen

Durch den unkontrollierten Aufprall auf den ersten geparkten Wagen verlor das Fahrzeug des jungen Mannes die Bodenhaftung, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 18-Jährige konnte sich leicht verletzt – mit Schnittverletzungen und Prellungen am Oberkörper – aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde durch die Besatzung eines herbeigerufenen Rettungswagens versorgt und anschließend in einem Hagener Krankenhaus weiter behandelt.

Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 54.000 Euro. Zwei der Fahrzeuge wurden auf Wunsch der Halter abgeschleppt.

Polizei prüft Medikamenteneinnahme

Ob die Unfallursache nur auf die Unachtsamkeit des Fahrers zurückzuführen ist, möglicherweise überhöhte Geschwindigkeit in einer 30er-Zone im Spiel war oder ein eingenommenes Medikament mitverantwortlich ist, müsse noch abschließend geklärt werden, teilte die Polizei Hagen mit.

Dem Unfallverursacher sei eine Blutprobe entnommen worden, um eine mögliche Fahruntauglichkeit aufgrund einer Medikamenteneinnahme überprüfen zu können.

