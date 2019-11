Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vier Säulen bei „Gräfe & Jung“

Die Akquise von Fördermitteln bei Neueinstellungen für Arbeitgeber ist ein Schwerpunkt des neuen Unternehmens „Gräfe & Jung“.

Daneben bietet das Unternehmen noch Trainings in Sachen Vertrieb und Kommunikation in den neu gestalteten Räumen im Lennetal an.

Ferner gehören Headhunting und Business-Analysen zum Portfolio des Start-ups.