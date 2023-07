Vier Verletzte bei Kollision in der Hagener Innenstadt

Die Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Polizei in Hagen

Hagen. Erhebliche Folgen hatte ein Verkehrsunfall am Wochenende in Hagen an der Hochstraße. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Vier Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Hagener Innenstadt vom Wochenende.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr am Samstagabend ein 30-Jähriger mit einem BMW aus Richtung der Frankfurter Straße über die Schulstraße Richtung Hochstraße. Zeitgleich war ein 22-Jähriger mit einem Mercedes in Richtung Eilpe unterwegs. An der Kreuzung Hochstraße/Schulstraße stießen die beiden Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache zusammen.

Rettungswagen im Einsatz

In dem Mercedes befanden sich neben dem Fahrer drei weitere Personen. Die vier Männer (dreimal 22, einmal 31 Jahre alt) wurden jeweils mit einem Rettungswagen in Hagener Krankenhäuser eingeliefert. Der BMW-Fahrer bleib unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, so dass ein Abschleppwagen hinzugezogen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro.

