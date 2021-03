Vollalarm in Breckerfeld – Feuerwehr unter Atemschutz

Breckerfeld. Vollalarm in Breckerfeld: Im Keller eines Bauernhauses in der Ortschaft Holthausen ist ein Feuer ausgebrochen.

Vollalarm am Sonntagabend in Breckerfeld: Alle drei Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld (Breckerfeld, Delle, Zurstraße) sind gestern Abend mit 51 Feuerwehrleuten zu einem Kellerbrand ausgerückt. Kaminholz im Untergeschoss eines alten Bauernhauses in der Ortschaft Holthausen an der Landstraße 699 zwischen Breckerfeld und der Ennepetalsperre war in Brand geraten.

Gegen 19.35 Uhr waren die Einheiten alarmiert worden. Sirenen riefen die Rettungskräfte zur Feuerwache bzw. zu den Gerätehäusern. Kurze Zeit später waren die Kräfte bereits an der Einsatzstelle. Die Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt das Haus bereits verlassen. Niemand wurde verletzt.

Feuerwehrleute unter Atemschutz

Unter Atemschutz drangen zwei Trupps in das Gebäude ein - einer nahm sich den Keller vor, einer kontrollierte den Dachboden. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass auch die Heizung betroffen war, inspizierten Feuerwehrleute von der Drehleiter aus den Kamin des Hauses. Die Feuerwehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

Eine besondere Herausforderung: „Die Hydranten unmittelbar vor Ort waren nicht zugänglich“, so Hendrik Binder, stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld, der aus dem neuen Einsatzleitwagen das Geschehen vor Ort koordinierte. „Das Löschwasser musste von einem Hydranten in 150 Meter Entfernung zur Einsatzstelle geleitet werden.“

Bauernhaus ist weiter bewohnbar

Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr endete gegen 21 Uhr. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.