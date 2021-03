Die Flucht eines betrunkenen Autofahrers über die A1 endet am Sonntag an der Anschlussstelle Hagen-Nord.

Polizei in Hagen Volltrunken über die Autobahn: Verfolgung endet in Hagen

Hagen. Ein Betrunkener Autofahrer hat versucht, über die A1 vor der Polizei zu fliehen. Die Fahrt endete bei Hagen in den Leitplanken.

Eine Verfolgungsjagd über die Autobahn am in der Nacht zum Sonntag auf der A1 unweit der Anschlussstelle Hagen-Nord ihr Ende gefunden. Gegen 2 Uhr in der Frühe meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei ein Auto, das im Autobahnkreuz Unna Schlangenlinien fuhr und frische Unfallschäden aufwies. Als der Renault durch Beamte der Autobahnpolizei angehalten werden sollte, reagierte der Fahrer nicht auf die entsprechenden Zeichen, sondern gab Gas.

In Höhe der Anschlussstelle Hagen-Nord verlor der Fahrer dann offensichtlich die Kontrolle über seinen Wagen rammte er aus bislang ungeklärter Ursache die Leitplanke und kam zum Stehen. Der 27-Jährige stieg aus und rannte in ein Gebüsch neben der Autobahn. Dort konnte er anschließend durch Hagener Polizisten gefunden und vorläufig festgenommen werden. Rettungskräfte brachten ihn zunächst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Nach einer erfolgten Blutentnahme wurde der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, dann ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.