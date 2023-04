Polizei in Hagen Volltrunkene Randaliererin kommt in Hagen hinter Gitter

Haspe. Nach einer Ruhestörung in Haspe lässt sich eine junge Frau nicht beruhigen, sodass die Polizei zu drastischeren Maßnahmen greifen muss.

Eine 29-Jährige ist am Karfreitag gegen 0.45 Uhr in der Rolandstraße in Hagen-Haspe von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Die Hagenerin verhielt sich nach einer Ruhestörung den Beamten gegenüber aggressiv und weigerte sich zunächst, ihre Personalien herauszugeben.

Frau schreit in der Nacht herum

Nachdem sie auf die Ausweispflicht hingewiesen wurde, übergab sie schließlich ihren Personalausweis und fragte im Gegenzug immer wieder nach den Namen der Beamten. Sie schrie mehrfach lautstark, dass sie nichts getan habe und machen könne, was sie möchte. Andere anwesende Personen versuchten die Hagenerin vergeblich zu beruhigen. Die 29-Jährige gab an, dass sie sich nicht zur Ruhe ermahnen lasse und verlangte durchgehend die Namen der Beamten, obwohl sie diese bereits aufgeschrieben hatte. Sie unterschritt immer wieder die Distanz zu den Einsatzkräften und kam der Aufforderung Abstand zu halten nicht nach. Sie musste im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert jenseits der Zwei-Promille-Schwelle.

