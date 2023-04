Am Samstagabend muss die Polizei Hagen in Hohenlimburg einen alkoholisierten Autofahrer stoppen und zur Ausnüchterung mitnehmen.

Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Volltrunkener Autofahrer beleidigt in Hagen Polizisten

Hohenlimburg. In einer Ausnüchterungszelle der Polizei Hagen endet am Samstag die Ausfahrt eines Volltrunkenen in Hohenlimburg.

Ein aggressiver Hohenlimburger war am Samstag volltrunken mit seinem Auto unter dem Schlossberg unterwegs, konnte jedoch von der Polizei Hagen gestellt werden. Gegen 20.40 Uhr bemerkten mehrere Zeugen den 60-Jährigen, der aus einem Haus in der Heidestraße trat.

Zeugen alarmieren Polizei

Während des Gehens torkelte dieser bereits erheblich und hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Der augenscheinlich stark betrunkene Mann, so die Beobachter, sei die Straße entlang gegangen und habe zunächst vergeblich versucht, ein geparktes, weißes Auto zu öffnen. Da ihm dies nicht gelang, ging er zu einem in der Nähe stehenden roten Pkw, öffnete diesen mit einem Schlüssel und setzte sich auf den Fahrersitz. Dem Mann gelang es mit Mühe, das Fahrzeug zu starten und versuchte, dieses auf der Straße zu wenden. Als die Zeugen den Mann ansprechen wollten, um die Weiterfahrt zu verhindern, gab dieser Gas und fuhr auf der Heidestraße in Richtung Burgweg davon. Hierbei fuhr er teilweise über den Gehweg. Die Zeugen informierten die Polizei, gaben das Kennzeichen, die Fahrtrichtung und eine Fahrerbeschreibung durch.

60-Jähriger streitet alles ab

Das Auto konnte von Beamten kurze Zeit später in der Wiedenhofstraße, vor einem Kiosk entdeckt werden. Als der Fahrer in Jogginghose und Badelatschen bekleidet aus dem Kiosk kam, wurde er angesprochen. Der 60-Jährige reagierte äußerst aggressiv und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Polizisten mit gewalttätigem und sexistischem Vokabular. Der deutliche Alkoholgeruch wurde durch einen Test untermauert: 1,9 Promille. Der Mann behauptete allerdings, keinen Alkohol getrunken zu haben. Während der angeordneten Blutentnahme musste sich die eingesetzte Ärztin ebenfalls die übelsten Beleidigungen und Drohungen von dem Mann anhören. Dieser blieb anschließend zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Einen Führerschein konnte er übrigens nicht vorlegen, da ihm dieser in der Vergangenheit bereits entzogen wurde.

+++ Auch lesenswert: Lost places – die verlassene Papierfabrik in Hagen-Delstern +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen